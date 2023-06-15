輸入外勞｜勞務公司每日收40宗查詢　司機薪金高內地一倍具吸引力

港府宣布將推出建造業及運輸業輸入勞工特別計劃，相關外勞配額上限共2萬人，另外亦會放寬現有的補充勞工計劃。有勞務公司指，每日收逾40個內地人的查詢電話，因香港工作收入較內地高，縱然從內地來港工作要付勞務費，但對他們仍有吸引力。該公司亦表示，香港僱主查詢也增多，他們對外勞主要要求是懂廣東話。



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閩勞（香港）有限公司負責人李先生表示，內地不少人留意到香港有意輸入外勞的消息，每日均有40至50人致電到其公司查詢到港工作事宜，主要問及護理員、建造業工人、及司機等工種。

港府近日宣布將推出行業計劃中，有部份工種可即日往返內地及香港，李先生指，致電查詢者主要了解有沒有工作機會，暫未有問及住宿安排，「主要想問有無工、搵唔搵到工，想報名。」他表示，現時未知可安排多少工人到港工作，料今年8月或9月才知道外勞經不同計劃來港工作實際情況。

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李先生提到，近日也有不少香港僱主查詢招聘外勞的事，各個行業都有，包括司機。他續指，僱主主要要求外勞懂得廣東話，「通常都話識講廣東話。」他表示，懂廣東話的外勞主要來自廣東或廣西。

李強調，會按內地法規，向外勞收取最多為其月薪12.5%的勞務費。雖然來港工作要付勞務費，但李說，來港工作對內地人仍吸引，「（內地）𠵱家都唔係幾好，呢啲工種（香港）人工高過上面（內地）。有啲差唔多，有啲高一半。」

李先生續說，有些工種人工，在香港工作，能賺到較內地同類工種高逾一倍的人工。以司機為例，現時本港小巴司機平均月薪約1.3萬至1.5萬港元，內地做司機月入則僅約5000元人民幣，且工作不穩定，未必每日有工開。

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