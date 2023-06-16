全港體質調查｜20至39歲港女16.6%中央肥胖　比率十年升約一半

康文署及社區體育事務委員會今日（16日）發布「全港社區體質調查」結果。調查發現超過53.7%成年人的運動量未達世衛的建議標準，即每星期累積不足150分鐘、中等或以上強度的體能活動。



在健康風險方面，20至39歲女性在整體肥胖、中央肥胖、高血壓及心肺適能風險的比率都有上升的趨勢，當中16.6%被介定為中央肥胖，較2012年的調查10.8%，高出約一半。而影響做運動的主要因素為缺乏時間、感到疲倦等。



是次調查對象為7至79歲不同年齡層的人士，於2012年7月及2022年12月期間，以隨機抽樣的形式收集數據，並分為問卷調查及體質測試兩部份，共收集8,400個數據分析，以了解市民的體質狀況。

結果顯示，超過53.7%成年人的運動量不足，未達世衛建議標準。當中，不同年齡層的女性佔比較高，20至39歲的年輕女性佔超過67.8%、40至59歲女性佔60.6%，而17至19歲的女性佔59.6%。另外，26.5%男性及34.3%女性患有中央肥胖，超過4成中高齡男士患有高血壓。

體適能表現方面，成年人體質整體上有明顯進步，在心肺耐力、肌力、肌耐力和爆發力方面都較2012年的調查時更好，惟平衡力方面則有所倒退，表現較2012年差。而青少年男女的心肺適能亦有所改善，較2012年上升15至23%。惟肌肉爆發力均出現倒退。

女性中央肥胖率佔比更高 年輕女性組別升5.8個百分點

調查發現近26.5%男性及34.3%女性出現中央肥胖問題。雖然40至69歲男女的中央肥胖率較2012年的數據均有所下降，惟中高齡的女性仍然佔較高的比率，而70至79歲、60至69歲、40至59歲的女性分別佔57.2%、44.3%及31.1%。

而年輕女性的健康風險在各方面都有所上升，分別為整體肥胖、中央肥胖、高血壓及心肺適能風險的比率，患中央肥胖的年輕女性亦較2012年的數據高，由10.8%升至16.6%。

40至79歲女性的中央肥胖比率較同齡男性高。（呂婉怡攝）

各年齡層過半運動量不足 僅15.7%兒童認為缺乏運動

超過53.7%成年人、66.3%兒童及50.7%青少年的運動量不足，未達世衛建議標準，即成年人每星期累積150分鐘或以上、中等或以上強度的體能活動；兒童及青少年每星期平均每日進行1小時或以上、中度至高強度的體能活動。

香港中文大學體育運動科學系教授許世全表示，惟大部份兒童及青少年都不認知自己的運動量不足。他認為，此情況歸咎於宣傳及教育的不足，或因他們不了解「足夠運動量」的指標，而導致參與運動的認知和實際行動之間存在差異。

他又建議，除了宣傳及教育兒童運動的指標，父母亦應該「以身作則」帶領兒童運動，增加家庭活動。

康樂及文化事務署助理署長孔得泉建議，日後應提升宣傳及教育，讓市民認識體能活動的基礎指標、推出簡易體質測試方式，於體育館設置測試設備，讓市民自行監察體質變化。最後他期望未來每五年進行一次全港性體質檢測，持續觀察市民的體質變化，又指「有良好嘅體質，才有健康的生活」。