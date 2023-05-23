馬來西亞Duria貓山王榴槤冰淇淋大腸菌超標1.5倍　撤銷售批准

食物安全中心今日（23日）公布，馬來西亞進口的「Duria」品牌貓山王榴槤雪糕，大腸菌群含量超出法例上限1.5倍，顯示產品的衞生情況欠理想，當局已將涉事雪糕封存，無流出市面，並會暫時撤銷較早前簽發予進口商「高格行」銷售涉事雪糕的批准食安中心指，會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。



食安中心表示，透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取涉事雪糕樣本進行檢測。結果顯示，兩個樣本的大腸菌群含量為每克250個，超出法例上限。當局指，已知會涉事進口商「高格行有限公司」有關違規事項，受影響產品已全數封存，沒有流出市面，並將暫時撤銷較早前簽發予該進口商銷售該款產品的批准。

產品資料如下：



產品名稱：貓山王榴槤冰淇淋



品牌：Duria



來源地：馬來西亞



重量：70克



進口商：高格行有限公司



批次編號：230206D17



此日期前最佳：2025年2月5日



根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。食安中心強調，大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，但並不表示會引起食物中毒。