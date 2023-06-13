輸入外勞｜公共小巴客車配額1700人　業界：小巴固定路線訓練簡單

政府今日（13日）公布輸入外勞安排，運輸及物流局局長林世雄表示，運輸業輸入外勞計劃之下，公共小巴及客車司機的配額，分別是900人和800人，佔相關行業一半的空缺。運輸署會安排輸入司機參加公共小巴或公共巴士駕駛考試及相關職前課程，以熟悉本港交通規則及駕駛路線之後方投入服務，政府亦會按司機的服務區域為他們安排住宿。



的士小巴商總會理事長周國強預計，會租用單位予約8至10人居住一個單位，內設碌架床及兩至三個廁所，又認為專線小巴有固定路線，認為訓練相對簡單，輸入司機只需熟悉路線、跟車三、四轉則可。



▼6月13日 政府公布引入1700個小巴及客車司機▼



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小巴及客車司機 合計短缺3600人

林世雄指，政府進行的公共交通人力資源研究初步結果顯示，公共小巴及客車司機分別短缺約2,000人以及大約1,600人，此類別司機佔整體大概兩成人手。當局計劃之下，行走固定或者預先指定路線的公共小巴及客車營辦商，可以申請輸入司機1,700個，公共小巴司機佔900個名額，客車包括跨境直通巴士則佔800個配額，分別佔相關行業一半的空缺。

▼6月13日 政府公布輸入勞工特別計劃▼



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預計大部分輸入司機住內地

林世雄續指，當局預計可於收到完整資料之後一至兩個月完成審批，又預期大部份跨境直通巴士司機會於內地居住，而其他公共小巴及客車營辦商，政府則會在根據司機的服務區域為他們安排住宿。

輸入司機須持有獲認可的非本地駕駛執照一年或以上，運輸署亦會安排輸入司機參加公共小巴或公共巴士駕駛考試及相關職前課程，並接受駕駛實習訓練，以熟悉本港交通規則及駕駛路線之後，方可投入服務。

的士小巴商總會理事長周國強。(資料圖片／盧翊銘攝）

業界稱外勞宿舍 每單位住8至10人

的士小巴商總會理事長周國強表示，小巴業界人手嚴重短缺，得悉部份業界人士較早前已覓宿舍予外地勞工居住，當政府一宣布啟動導劃，就可不計成本請人，「務求啲車有人開」。據他所知，會租用單位予約8至10人居住一個單位，內設碌架床及兩至三個廁所。

專線小巴有固定路線 訓練相對簡單

香港與內地駕駛規則不同、車輛規格亦有分別，不過周國強指，因專線小巴有固定路線，認為只需熟悉路線，訓練相對簡單：「只要係職業司機，跟車三、四轉已可以，啲路線重複又重複，得左右軚差別。」

▼6月13日 圖解政府輸入勞工特別計劃▼

