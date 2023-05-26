小巴司機擬引入外勞　工會斥低薪致請人難　營運商冀增名額至1500

港府擬將輸入外勞特別計劃擴展至建造業、運輸業和機場地勤等，包括輸入500個專線小巴司機。汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源今日（26日）在電台節目強調，現時小巴司機短缺問題主要是因為薪酬福利偏低，致難以吸引年輕人入行，促請運輸署就此作出監管並提高行內司機薪酬，才能解決現時人手短缺的情況。



專線小巴營運商車務營運總監陳志輝在同一節目則表示，不少小巴司機時薪已增至八、九十元，單是改善薪酬已無法招聘人手，形容擬引入500名外勞僅夠「止血」，建議將名額增至1,000至1,500個，才能紓緩人手不足的困境，而業界日後會優先在大灣區招聘廣東話司機並提供培訓，以確保道路安全。



▼財政預算案．政府推動吸納人才▼



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汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源。（資料圖片／黃寶瑩攝）

汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源早上在港台節目《千禧年代》表示，政府在引入外勞前，應先保障本地工人權益，包括提高薪酬待遇和福利，以吸引年輕人入行。他慨嘆，專線小巴司機是眾多運輸行業中最辛苦，薪酬亦是最低，連食飯和去洗手間的時間也欠奉，直指是「可恥」，促請運輸署監管，增設飯鐘，並將時薪提升至80至90元，惟當局僅以形同虛設的指引回應工會訴求，認為根本無幫助。

好多線連食飯時間都冇，要咬住個麵包一路行一路食咁淒涼，喺繁忙時間，當人生理上有需要嘅時間，忍到佢面都青埋都去唔到洗手間，呢啲直情係比比皆是。 汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源

他認為，即使政府輸入外勞亦未必能填補空缺，因為本港生活指數高、來回內地和本港的路程遙遠，加上兩地駕駛習慣、規例和環境不同，亦難以吸引外勞投身小巴司機行業。

專線小巴營運商車務營運總監陳志輝則表示，現時小巴司機的時薪已提升至80至90元，但仍無法增聘人手，甚至有司機要求減少上班日數，以免入息水平超出領出長者津貼等的門檻，認為單是改善薪酬根本無法吸引人入行。

他又指，當局擬輸入的小巴司機外勞僅500個名額，根本不足以應付需求，「全香港有3,000幾架綠色小巴，你計500個配額，6架車先得一個配額，唔會話數字太大，亦唔會影響到本地勞工」，他認為500名外勞很快便會在行內消化，希望爭取將名額增至1,000至1,500個，而其旗下司機亦普遍支持輸入外勞，以紓緩人手緊張導致的休息不足問題。

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勞聯副主席儲漢松。（資料圖片／江麗盈攝）

被問到外勞不熟悉本港交通情況，陳志輝則表示，當政策實施後，外勞司機亦要通過駕駛考慮、通過職前培訓，以熟習本港道路環境，而業界亦會優先在大灣區招聘外勞，「講返廣東話係最好」，即使司機只可說普通話，認為大部份港人亦能理解，他們日後會為外勞提供宿舍，坦言計及相關成本，比本港人薪酬會更高，但可確保人手充足。

另外，機場前線人員亦擬納入輸入外勞特別計劃，機場空運員工協會總幹事儲漢松則明言反對有關決定，而當局擬引入外勞的範疇大部份為機場地勤人員，涉及的工種相當廣，強調現時行李搬運員、清潔員等均是基層職位，入行門檻低，故本地有足夠勞動力可填補，惟早前疫情過度裁員，現時招聘步伐追不上復甦，加上現時機場地勤薪酬福利較市區工作偏低，各工種的底薪介乎1.3至1.6萬元，員工要依賴加工費補貼，促請改善薪酬和工作待遇，吸引本地勞工入行。

香港建造業總工會 理事長黃平。（資料圖片／盧翊銘攝）

至於建造業方面，建造業總工會理事長黃平亦反對當局輸入外勞，他引述工會調查指，現時不少建造業工人都無工開，「未有工開，你就咁樣輸入外勞，勢必打擊我哋本地工人嘅就業情況，尤其是不同工程未能順利涵接，致工人短期無工開，約80%本港勞工憂慮會被廉價勞工取替。他認為當局以行業人息中位數釐訂外勞薪酬將拉低本港勞工薪酬待遇。

他又指，即使當局要輸入外勞亦應經過勞僱會監管，以確保對本地工人的保障，並應設立機制安排外勞到離島、邊境地區工作。