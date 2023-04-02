4.1高鐵客流破8萬人次　符合疫前預測客流　站內部份店舖仍未營業

中港全面通關，廣深港高鐵香港段亦重開長途班次，大致回復至2019年的服務水平。適逢清明節及復活節長假，入境處早前已預料各關口人流增加，記者今日（2日）到高鐵西九站，現場人流亦絡繹不絕，當中有港人受疫情影響，四年未曾回鄉拜山，對終可返回內地掃墓感到開心。

根據入境處數據，昨日（1日）高鐵站的出入境人次達到80,721，剛剛符合2018年訂下的目標人次，為通關後首次符合目標人流；亦是歷來第19次破8萬人次。然而，現場所見仍有店舖未重開，甚至掛在牆上的牌照亦已過期。另外，即使午市時份，但美食廣場亦人流稀疏。



▼4月2日 高鐵站人流絡繹不絕▼



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根據入境處數據，昨日有32,223人次經高鐵西九龍站入境，當中23,269人次為內地訪客、香港居民有7,968人次；出境方面，一共有48,498人次，其中內地訪客有15,758人次、香港居民則有32,084人次。全日一共有80,721人次乘高鐵進出香港。

較高峰期預期客量少1萬人次

過去政府曾為高鐵設下不同的客流預測，但一再調低數字，至2018年通車前，最終預計全年平均每日80,100人次；當中高峰期，即香港公眾假期及內地假日等，更可高達90,100人次。換言之，即昨日的客量，符合平均客量，但仍較當初預計的高峰期少10,000人次。另外，當年亦曾預測到2021年時，平均每日客量時達95,000人次，不過當時的預測並未預料疫情等因素。

事實上，在封關之前，高鐵甚少達到80,100人次的預期客流，僅18日曾有8萬人次或以上。

高鐵於封關前，只有18日的客流超過8萬人次。（立法會文件）

部份店舖仍未營業

記者今日到高鐵西九龍站，現場人流絡繹不絕，不過主要集中於離境及出境大堂；售票處亦有一定人流。然而，大部份店舖都未見人潮，手信店可以空無一人，訪客中心仍未開門；到大約中午12時，B2層的美食廣場更是門可羅雀。另外，位於B1層的春水堂、魚尚，至今仍未營業，貼在店內的牌照亦已經過期，其到期日為2020年。不過根據食環署於網上的資料，兩間店舖都已經續牌。

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港人四年未回鄉掃墓

陳女士今日第一次乘坐高鐵香港段，前往湛江探親掃墓。她表示，自從疫情封關後，約四年來未能回湛江，「好掛住（親人）」，預料逗留兩三天。她續指由於四年未拜山，故會準備更多祭品，預料會花多兩三成金錢，實際金額因應當地物價。

她又指，過往只能依靠跨境巴士或飛機往湛江，今日初嘗高鐵回鄉。雖然高鐵較巴士車費昂貴數百元，但巴士坐約10時，過程辛苦，相信高鐵更舒適。對於終可回鄉，她感到相當開心。

復活假期到重慶會友

韋先生一家三口趁復活節長假，到重慶探望親友，預料逗留一周。韋小朋友表示，約三年未見過當地朋友，一直記掛他們，疫情下只能靠電話聯絡，對終於重返鄉下感到開心。他又稱，回鄉除了與親友見面，亦惦念當地的麻辣火鍋。

麥先生與親友到福田遊玩，打算即日來回。他表示，通關後到曾到內地遊玩，不過之前未曾乘坐過高鐵，只是經羅湖過關，今日專程感受高鐵。他又稱，本身居住於九龍區，認為高鐵站位於市區，始終較方便。