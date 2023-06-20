過渡性房屋｜房屋局推中央表格　助一站式申請每次最多填三個志願

房屋局今（20日）宣布，將推出中央通用申請表格，方便市民一站式地申請不同過渡性房屋項目，每份表格最多可提交三個項目的申請志願，局方收到表格後，會先中央作初步處理，然後轉介至有關過渡性房屋項目的營運機構跟進。

房屋局亦正積極籌備中央統一平台，讓市民可於網上申請入住過渡性房屋項目。統一平台初步計劃於今年第三季推出。



房屋局今日（20日）推出中央通用申請表格，方便市民一站地申請不同過渡性房屋項目，圖為設於房委會客務中心內的過渡性房屋資訊站。（政府新聞處）

房屋局表示，市民可按個別需要，以新推出的表格，同時提交最多三個過渡性房屋項目的申請志願。房屋局收到表格和證明文件後，會先中央作初步處理，然後按申請者志願轉介至有關過渡性房屋項目的營運機構跟進。

房屋局發言人說，表格的格式和收發經統一後，申請者毋須分別向不同過渡性房屋項目遞交申請，一方面便利了申請者，另一方面營運機構亦節省了行政工作和處理時間，加快配對工作，早日改善申請者的居住環境。

本港現時設有多個過渡性房屋項目，房屋局今（20日）宣布，將推出中央通用申請表格，方便市民一站式地申請。（資料圖片／盧翊銘攝）

房屋局會透過過渡性房屋網頁（按此）、各過渡性房屋營運機構、過渡性房屋資訊站（設於香港房屋委員會客務中心內）、房屋署現金津貼辦事處等不同渠道派發和收集申請表。

發言人指，政府在過去數年一直大力推動過渡性房屋發展。透過積極協助和促成非政府機構善用短期閒置的土地及建築物，至今已有約7,000個單位投入服務，以紓緩輪候傳統公屋和其他居住環境惡劣人士的居住困難。

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