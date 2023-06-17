過渡性房屋｜長沙灣順庭居料7月入伙　何永賢：市區入住率達98％

基督教家庭服務中心首個過渡性房屋項目長沙灣「順庭居」提供約130個單位，最快下月入伙。房屋局局長何永賢今日出席順庭居竣工及入伙儀式，她指今年還有8,000個單位落成，現時市區過渡性房屋單位入住率高達約98％，新界單位也高達約82％，呼籲想改變生活的基層家庭，真的要及早申請了。



為協助基層家庭搬入過渡性房屋，關愛基金「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」，將於今年8月正式推出試驗計劃並接受申請。



順庭居樓高四層，佔地約近15,000平方呎，一共有132個一至五人及無障礙單位，共可供超過300人居住，每個單位均有獨立洗手間、浴室及煮食空間。基督教家庭服務中心指收到超額申請，已有92戶家庭獲批，正辦理入伙手續。

現居於劏房的詹女士是準住戶之一，「最大吸引力喺度度可以獨立、唔使同人爭用廚房、廁所，女溫習都比較好。」她表示，搬入順庭居後，每月可節省2,000元租金，省下來的錢可以給女兒補習。現時一定也在申請公屋，她希望可將節省的租金，作為未來搬入公屋時裝修用。

現居於劏房的「順庭居」準住戶詹女士（中）說，入住過渡房屋每月可節省2,000元租金，可留給女兒補習。（何永賢Facebook圖片）

新界過渡性房屋單位入住率約82％

房屋局局長何永賢及副局長戴尚誠出席順庭居竣工及入伙儀式，她在Facebook撰文說：「雖然大雨滂沱，但在場有那麼多嘉賓支持、媒體關注，更見大家的風雨同路，共同為基層市民提供更好的生活環境。」

何表示，現時房屋局資助下，已有超過7,000個單位在營運中，今年還有另外8,000個單位落成，「住在惡劣居所的市民絕對有得揀，可以為自己、為下一代選擇更好的環境。」她指現時市區的過渡性房屋單位入住率達約98％，新界的單位也高達約82％，再次呼籲合資格市民申請，「想改變生活的基層家庭，真的要及早申請了。」

長沙灣過渡性房屋順庭居租金。（基督教家庭服務中心圖片）

「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」8月推出

何永賢表示，對基層市民而言，搬屋是不小開支，她指第五屆扶貧委員會昨日通過由關愛基金推行、房屋局負責的「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」，支援有關住戶搬遷，總撥款額為8,520萬元，將於今年8月正式推出試驗計劃並接受申請。