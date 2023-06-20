公屋富戶｜海麗邨居民瞞報值413萬私樓　罪成罰1.2萬兼被踢出公屋

名媛蔡天鳳碎屍案中，死者家翁鄺球被揭發持有私樓，亦可以綠表資格購買居屋，令公屋富戶政策再次備受爭議。房屋署今日（20日 )表示，昨日有深水埗海麗邨公屋租戶和公屋申請人，因瞞報分別擁有估值達413萬元住宅物業，以及市值140萬元的新界土地，資產超出限額。兩人昨日（19日）在九龍城裁判法院被裁定違反《房屋條例》罪成，分別被罰款1.2萬元和5,000元，並被房屋署終止公屋租約和公屋申請資格。房屋署提醒所有公屋居民及申請人，必須如實申報入息及資產。



涉及瞞報擁有香港住宅物業的租戶居於深水埗海麗邨。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

海麗邨居民訛稱無擁有香港住宅物業

其中一宗案件的被告為深水埗海麗邨居民，他去年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有香港住宅物業，以及其家庭總資產淨值不超出現行公屋入息限額100倍，即196萬元。惟當局隨後調查揭發，該租戶案發時擁有一個香港住宅物業，估值約為413萬元。

該居民因無提供資產申報表指明的詳情，違反了《房屋條例》第27（a）條而被檢控，昨日在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，被判監6周及罰款1.2萬元，緩刑一年。房屋署亦已終止其單位租約。

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公屋申請人被揭擁市值140萬元新界土地 資產超額倍

另一宗案件則為公屋申請人，他在2018年向房屋署房屋署遞交的申請表，並無申報其擁有的土地價值，當局調查後揭發，他案發時擁有一幅市值140萬元的新界土地，超出該申請人家庭資產限額44萬元，超額2.18倍。

他被控違反《房屋條例》第26（1）（c）條，昨日在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，被判監6周及罰款5,000元，緩刑一年。房屋署已取消其公屋申請。

房委會檢討公屋富戶政策。（資料圖片）

房屋署表示，作為釐定租金以及審核續住公屋資格的基礎，住戶必須按指定的方法計算其收入及資產填寫相關資料，以準確填寫入息及資產申報表，否則，住戶有可能因明知而作出虛假陳述，而觸犯《房屋條例》第26（1）（a）條，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月；或因忽略提供申報表指明的詳情，而觸犯第27（a）條，最高可被判罰款2.5萬元及監禁3個月，房屋署亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。

當局續指，所有公屋申請人，若違反《房屋條例》第26（1）（c）條，即在申請公屋租契時明知而向香港房屋委員會作出虛假陳述，而被法庭定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月，相關的公屋申請會因此而被取消，而已入住的公屋單位亦會因此而被房屋署收回。