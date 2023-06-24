港車北上｜兩地車險法定最低保額相差500倍　保險業籲買高額保單

「港車北上」將於7月1日實施，申請人需購買合規定保險，兩地政府推出「等效先認」政策，香港車主或司機可在本港約16間提供服務的保險公司購買「港車北上」保險，毋須分別在兩地買。不過，香港與內地法例不盡相同，第三者保險法定最低保額有高達500倍的差別，倘按內地最低法定要求購買保險，出意外時分分鐘要傾家蕩產。



有提供「港車北上」保險計劃的亞洲保險有限公司行政總裁兼執行董事黃子遜接受《香港01》專訪表示，內地法定最低保額僅20萬人民幣，但意外賠償動輒可上數百萬元，提醒車主需購買較高保額保單。她更說，澳門今年初推行「澳車北上」，已有車主不慎在內地發生意外，賠償額高達數百萬元，幸好當時買較高保額保單，才不致於自掏腰包。



亞洲保險有限公司行政總裁兼執行董事黃子遜接受《香港01》專訪時表示，近期「港車北上」保險查詢明顯增多，但有車主或不了解兩地保險要求。她稱由於內地及香港兩地法例不一，保險所保障的要求也有不同，也涉及不同監管機制，故「港車北上」保險推行前的準備工作亦複雜，業界已研究數年才成功推出。

最低保額：內地20萬人民幣 vs 香港1億港幣

她提醒車主購買「港車北上」保險時，應留意兩個關鍵，一是「保額」；二則是「保障人」。保額方面，她指出，兩地法例最大不同在於法定保額，內地「機動車交通事故責任強制保險」（即交強險），其法定最低保額只有20萬人民幣；相反香港第三者保險法定最低保額高達1億港元，兩者有500倍差別。

黃表示，車主或以為可如香港般，只要購買法定保額便一勞永逸，但實際上內地20萬人民幣的保額保障相當有限。她稱內地不少交通意外，涉及第三者傷亡或財產損失等，動輒也可賠上數百萬元，倘車主只買20萬元保額保單，分分鐘要「傾家盪產」去賠償，「好多朋友都唔知，以為滿足咗法律要求就得，但冇諗過法例要求低成咁，慣咗喺香港滿足要求就得。」

亞洲保險有限公司行政總裁兼執行董事黃子遜提醒車主選購「港車北上」保險時，應選擇比法定保額更高的保單。（羅國輝攝）

她舉例指，澳門「澳車北上」於今年初推行，不少車主已購買相關保險，曾有客戶在內地駕駛時不慎發生交通意外，賠償額亦高達數百萬元，幸該名車主有聽從保險公司建議，選擇較高保額保單，才不致於自掏腰包。

建議加購針對司機及乘客的保險

至於在保障人方面，她稱內地「交強險」並不包括車上人員責任保險，包括司機及乘客，故購買保險時亦應注意是否要加購司機及乘客。黃子遜建議，車主應至少購買100萬元保額，並按需要增加司機或乘客保險，又稱以其公司則提供200萬、300萬及500萬元保額保險為例，加上司機乘客保，保費也只差數十至數百元。

港車北上申請人須經港珠澳大橋進入內地。（資料圖片）

保單有效期長短 視乎北上習慣

現時「港車北上」保險提供30日及一年保單，她建議車主按其北上習慣，選購適合的保單，例如長期需回內地，則可選購一年保單。

她又說，提供「港車北上」保險的公司均與內地保險公司有聯繫，車主可留意相關保險售後服務及支援是否足夠、合作的內地保險公司實力等。她指，其公司與中國人民保險集團合作，倘車主在內地發生交通意外，可取投保時的提示卡，掃QR Code瀏覽理賠指引，並可致電24小時服務熱線。發生意外並通知保險公司後，內地交通警察及保險公司職員會一同到場，處理後續事宜。

▼提交「港車北上」正式申請步驟一覽▼

