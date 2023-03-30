港深簽署推進科創合作安排　孫東：善用各自優勢強化產學研

創新科技及工業局局長孫東今日（30日）上午，在深圳與深圳市委常委鄭紅波共同主持深港科技創新合作專班會議，就推進雙方科技創新合作，進行交流和討論；他們並同見證創新科技署署長潘婷婷與深圳市科技創新委員會主任王有明，簽署《關於全面推進深港科技創新合作的安排》（安排）。



孫東期待透過《安排》，可進一步加強港深科技創新的高質量合作，善用港深兩地各自優勢，強化產學研協同創新和創科聯動，支撐粵港澳大灣區國際科技創新中心建設。



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孫東亦參觀河套深港科技創新合作區展示交流中心，並聽取河套合作區深圳園區工作匯報和合作區規劃建設進展的介紹。之後，孫東到前海與深圳市委常委曾湃會面，就加強與深圳前海的聯動交流。孫東表示，前海是香港和深圳合作的重要平台，香港會以前海深港現代服務業合作區為融入國家發展大局的切入點，進一步提升與深圳市的高水準合作。

一行人又參觀位於福田區的深圳國際量子研究院，該研究院聚焦新興量子信息技術研發和產業應用；又到前海得易健康公司深圳辦公室和實驗室，該公司提供早期鼻咽癌篩查服務；及思謀科技公司，了解該公司在智能製造和數智創新的開展及應用案例。