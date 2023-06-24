旅發局指旅客消費模式轉　美容產品錄跌幅　擬推「你好香港」2.0

香港全面通關約四個月，下半年有多項盛事活動，旅遊發展局總幹事程鼎一今（24日）在電視節目中表示，通關後訪港旅客人均消費變化不大，美容產品零售種類消費下跌，預料與疫情改變其消費模式有關，而高檔消費品，如手錶、珠寶等消費則有所提升。



他又提到，酒店、餐飲、航空業人手不足，令旅客體驗變差，因此歡迎輸入外勞計劃。他又指，現時明顯見到空運方面運力有瓶頸，航空公司機票價格因而較疫情前高，或令旅客對來港卻步。



旅遊發展局總幹事程鼎一表示，復蘇後旅客人均消費變化不大，但美容等零售種類消費下跌，預料與疫情改變其消費模式有關。（資料圖片／余俊亮攝)

據香港旅遊發展局早前公布，5月份的訪港旅客初步數字為283萬人次，平均每日旅客量約9萬人次，相等於疫情前約56%。程鼎一今在HOY TV節目 《有理有得傾》指，對現時復蘇進度感到滿意，形容在全面通關只有短短四至五個月已做到相關成績是不錯。

他又提到，旅發局曾向旅客進行調查，發現復蘇後旅客人均消費變化不大，但美容產品等零售種類消費下跌，預料與疫情改變其消費模式有關，相反高檔消費品，如手錶、珠寶等消費則高了，「佢喺高檔消費到做，可能得益嘅人就少啲。」

他又指，旅客留港日數較疫情前長了，由平均3.2日上升至3.5日，預料與因商務及探親來港的人數多了有關。他亦指，香港有禮反應比預期中好，感謝港府、航空公局及機管局支持，現正構思在未來兩個月推行2.0版的HELLO ＨK，深化香港好客形象，邀請旅客與港人互動。

程鼎一指，酒店、餐飲、航空業人手仍然不足，令到旅客體驗變差，故歡迎現時的輸入外勞計劃。他又指，現時明顯見到空運方面的運力有瓶頸，航空公司的機票價格因而較疫情前高，令到旅客或對來港卻步。

旅發局7月起在灣仔至銅鑼灣海傍舉辦「樂聚維港嘉年華」，下周二起可以到旅發局網站領取免費電子門票。程鼎一表示，今次的活動是新嘗試，原意是希望可以提供多一個景點予旅客參加，預料每日可吸引到約10,000人次參與。