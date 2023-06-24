蔡海偉倡「有條件釋放」擴至自願入院　醫生：引入社區治療令可行

港府早前公布正檢討《精神健康條例》下的「有條件釋放」機制，並研究社區治療令的可行性，精神健康諮詢委員會委員蔡海偉今表示，現時只有強制入院的患者才適用於「有條件釋放」的安排，惟有不少需多次入院的病人，可能曾自願入院就不符合相關機制，認為醫當局循這個方向改善。



香港精神科醫學院發言人童粵生在同一節目中則指出，「有條件釋放」的作用十分狹窄，如病人沒有遵從相關條例就要入院，惟部分患者的情況未必差到需要入院。



醫管局正檢討「有條件釋放」機行。（資料圖片／余俊亮攝）

精神科門診5年增4萬宗 升幅逾一成多 形容是「警號」

鑽石山謀殺案掀起社會大眾對精神健康的議題，精神健康諮詢委員會委員蔡海偉今在電台節目中表示，其實香港一直以來精神壓力很大，加上近年疫情生活模式轉變甚大，故不少研究都指出多了港人有精神問題，醫管局精神科門診個案數字在過去5年，亦由26萬宗升至約30萬宗，增加逾一成多，形容是一個警號，需檢討現時的精神健康支援。

港府早前提出10項的措施，當中包括檢討「有條件釋放」機制，並研究社區治療令的可行性，以加強對精神病患者的支援。蔡海偉認為，現時只有強制入院的患者才適用於「有條件釋放」的安排，惟有不少需多次入院的病人，可能曾自願入院而不符合相關機制，認為醫管局可循這個方向改善。他同意此舉或會令病人不願求助，認為醫管局應平衡兩者輕重，「無咩話做咗就絕對唔會發生。」

社聯行政總裁蔡海偉認為政府除推出短期的援助金外，亦需研究長期方案，如失業保險制度。（資料圖片）

社區治療令成本高 但可改善患者生活質素

香港精神科醫學院發言人童粵生認為，「有條件釋放」現時的作用十分狹窄，如病人沒有遵從相關條例就要入院，惟相關病人的情況卻未必差到需要入院。他認為引入社區治療令可以填補相關漏洞，如患者不遵照規定，政府可以派護士或社工到患者家中協助他服藥。他認為，社區治療的成本較高，但可以改善患者的生活質素，此並非金錢可以衡量。

另外，醫管局目標今年第四季前，將個案經理與嚴重精神病者比例減至1:40。蔡海偉表示，由於醫管局人手流失嚴重，故個案經理與患者的比例經常浮動，有時出現1:50甚至更高。不過，他認為，醫管局除要增加人手外，亦要思考個案經理如何配合社區精神健康的支援服務，包括與精神健康中心合作，協助患者融入社區。

童粵生則認為，增加社區支援十分重要，當個案經理遇到有問題，亦需要醫生或心理學家支援，「如果依啲無，就咁加個案經理係無用。」他又指，本港精神科醫生人手一直短缺，按照世衛及外國建議計算，香港應該要有700至1000名精神科醫生，惟現時本港只有約500多個精神科醫生，當中公營醫院只有約400人，並不足以應付需求。