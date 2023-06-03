荷里活廣場兇案｜疑兇打家人揭患精神病曾入小欖　原定3日後覆診

光頭疑兇身世曝光！鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生恐怖謀殺案，有精神病紀錄的39歲光頭漢在商場2樓家居店買刀後，即用刀殺死兩名陌生女子方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲）。

39歲光頭漢姓司徒，無業多年，終日在家打機，與父母同住慈雲山慈樂邨，一家三口以綜援維生。3年前他因襲擊家人後，才被揭患上妄想型精神分裂症，更一度還柙小欖，其後被判入院令在葵涌醫院留醫。據知，他留院3個月後出院，但需要定期覆診。去年他曾向醫院申請無須再覆診，惟遭院方拒絕。直到今年新年後，疑兇父母發現他情緒變得暴躁、容易激動和孤僻，他原定3日後（即6月6日）覆診，惜在覆診前數天發生慘劇。



疑兇昨日被警員制服。

據悉，39歲疑兇為家中孻仔，上有一兄一姊，他與父母同住慈雲山慈樂邨，一家三口以綜援維生，與鄰居之間亦沒有爭執不和。據知，自2013年起他失業後，從未見過朋友，終日在家打機。

消息指，疑兇於2020年5月與家人爭執及襲擊家人後，始被揭患上妄想型精神分裂症，並需還柙於小欖，其後被判入院令在葵涌醫院留醫。直至同年12月出院，但他每3個月要到醫院精神科覆診，上次覆診日期估計為3月上旬，原定下次覆診日期為3日後，即下周二（6日）。

另外，2022年8月左右，疑兇曾向葵涌醫院提出「健康覆核申請」，申請無須再到診所覆診。醫院社工因此接見家人了解情況，但最終拒絕其申請。今年新年後，疑兇父母發現他情緒變得暴躁、容易激動和孤僻。

疑兇案發後滿身鮮血，呆站現場望着他人為傷者急救。（網上圖片）

光頭漢行兇過程



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市民協助救援傷者



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警員到場制服及拘捕疑犯



案發後現場情況

