「不孝廢青」與母親長期抗爭　求醫被指患精神病　社工揭另有故事

撰文：紅出版集團
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近年，除了專注力不足及過度活躍症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，簡稱ADHD）外，對立性反抗症（Oppositional Defiant Disorder，簡稱ODD）是另一種愈來愈常見於兒童的精神健康障礙。（本文內容節錄自《外展精神科工作血淚史》。）

文：饒文傑（筆名饒遙，資深精神科外展社工，亦是網上電台主持、話劇監製、微電影編導及演員）

根據醫學權威對該症的診斷，如果小朋友常常與父母或其他權威者（如長輩、教師）爭論、經常故意去惹怒別人、持續地表現出憤怒、煩躁、蔑視或報復的態度，而這些表現對其個人或周遭的人造成困擾，可能是患有對立性反抗症的徵兆。

望子成龍是大部分父母的心願。由嬰兒出生開始，就好像不斷地競賽，為了贏在起跑線上，父母都會安排子女參加補習班、記憶力訓練、珠心算等。這一切均反映著父母對子女的期望，但孩子可能覺得辛苦，不能勝任。

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香港的教育制度的確為孩童帶來不少壓力，入讀大學、成為專業人士恍似是唯一成功的指標。面對過多的壓力下，孩子最終可能選擇放棄或對抗。老實說，這個病症令我覺得反感。討厭的並不是因為患有這個病症的青年人難以相處，而是突顯出權力的傾斜，誇張點說是專權對弱勢的控制及壓迫。

發仔（化名）今年十五歲，被診斷患有ODD，轉介表上列出他經常向母親發脾氣、在家中破壞家具，甚至用飼養的蛇來恫嚇母親。當我與發仔的母親見面時，她就像機關槍般連珠發炮狂數兒子的不是，抱怨自己生了一個「頂心杉」。

聽到這裡，很多人都可能會認為發仔是一個忤逆的不孝子。為免發仔誤會我與他的母親是一伙，我不知費了多少唇舌，幸好最後他總算願意相信我，並分享他的成長故事。

發仔於單親家庭長大，母親自小對他極為嚴謹，考試取得九十五分也不滿意，只會不斷怪責兒子為何拿不到餘下的五分。她又經常拿兒子的成績與親戚的孩子作比較。每當兒子和其他小孩吵架時，母親更會不問情由斥責兒子，要求他向對方道歉。發仔曾經心有不甘地與母親對質，結果反被痛打一頓。「我最記得母親為咗要我聽話，有幾次仲攞菜刀出嚟指住我，話要斬死我！」雖然事隔多年，我仍然感到發仔的怒氣。

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升上中學後，發仔的母親仍然時常批評兒子，不斷要求他滿足自己的期望。終於，發仔也按捺不住，將長久以來累積的怒氣一次過爆發出來，並開始與母親展開長期鬥爭。除了拒絕服從母親的指令外，發仔經常與她爭辯，更破壞對方的衣服作報復。母親苦無辦法下，最後帶他到兒童精神科求醫。醫生診斷發仔患有對立性反抗症，開了一些情緒穩定劑給他，希望幫助他穩定情緒。「點解我作出反抗，就要食藥控制自己？阿媽多年嚟咁樣對我，又成日搵我嚟出氣，佢又唔駛食藥？」發仔忿忿不平地說。

發仔除了是電玩高手外，他更是青少年中心野戰隊的核心人物，同伴都讚他冷靜、機智、自我紀律極高。他在學校亦有參與社會服務，經常在老師帶領下擔任義工，老師對他的評價正面，並沒有一些對抗老師的行為。「Sir，我認呀，我係成日同佢作對，但如果我唔反抗，我真係會俾佢逼到痴線！」發仔深深地嘆了一口氣。「放心，上到大學，我就會申請住Hall，然後搵Part-time做，自食其力，唔會再返去。」

發仔一直拒絕服用醫生給予的精神科藥物，我亦慶幸他沒有服用這些藥物。他真的有病？我不太認同。遺憾這個社會太喜歡用「精神病」去標籤一個人，而非站在他們的角度去了解其充滿血淚的經歷，有些人更以為一粒藥便可以解決眼前的所有問題。這些故事，提醒我們要時刻警醒自己會否不自覺地成為了權力的傀儡，利用了自己的身份去欺壓我們的服務使用者。

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社工後記：

這一代的年輕人似乎背負著比過往更多的標籤。世界衛生組織（WHO）於2018年將「電玩成癮」納入至第十一版國際疾病分類（縮寫：ICD-11）。「電玩成癮」主要有三項診斷特徵：一是患者對遊戲失去控制力，使其他日常活動及興趣均讓位於遊戲；二是即使出現負面後果，患者仍繼續沉迷，甚至情況加劇；三是其行為模式須足夠嚴重，導致其在個人、家庭、社交、教育、職場或其他重要領域造成重大損害，並通常明顯持續一年以上。

當然WHO此項界定引起許多批評與不滿，有不少研究學者均表示其提出的診斷分類缺乏科學證據，可能造成更多害處而非好處。其實，現時社會網絡發達，如果能合理安排電玩時間，電玩絕對是一個社交及娛樂的工具。在我們的工作中，發現不少「沉迷」打機的年輕人都是來自破碎家庭，或者身處於父母關係非常緊張的家庭中；有部分更在學校受到長期欺凌。不難發現，電玩成癮也許並非真正的問題核心，相反，電玩往往成為了青少年應對壓力、焦慮或抑鬱的機制。

如果我們連年青人唯一的「心靈堡壘」也拆掉，不去了解他們的內心世界，反而幫他們扣上「電玩成癮」這個標籤，最終只會簡化了一個本來複雜的問題，令他們的心理困擾加劇，而「標籤效應」亦只會進一步拉遠父母、老師、社工和他們之間的距離。

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《外展精神科工作血淚史》書本封面（紅出版集團授權使用）

書名：外展精神科工作血淚史

作者簡介：饒文傑，筆名饒遙。先後取得香港浸會大學社工榮譽學士學位、香港教育大學教育文憑（中學）及香港大學社會科學碩士（行為健康），為資深精神科外展社工，從事精神科工作超過十六年，曾榮獲優秀社工（新秀社工獎）。另外亦是實習督導（碩士）、網上電台主持、話劇監製、微電影編導及演員。

饒文傑多年來於不同中學、大學演講有關精神健康的講題，近年更以教協親炙作家身分，穿梭不同學校，希望提升學生對精神健康的關注。著有《隨意門．重生》、《落入凡間的守護星》等 。

【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】

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