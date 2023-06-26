2元乘車｜巡查小隊查21條巴士小巴線未見違規　乘客：收斂完復發

為加強打擊不合資格人士違規使用長者及殘疾人士2元乘車優惠計劃，運輸署於今日（26日）起聯同公共交通營辦商，設三人小隊在全港18區巡查，打擊違規乘車行為。

記者下午在大埔一個巴士總站，遇上巡查小隊執勤，期間未發現有濫用情況。有現場候車乘客認為，巡查時間應安排在非繁忙時間，亦有用2元優惠乘客指巡查只有一點成效：「初初比較收斂啲，遲啲咁多咪又係咁樣。」

運輸署指，今日截至下午五時，專責小隊共查核了21條專營巴士及小巴路線超過100個班次，當中並查核了55名懷疑違規使用二元優惠計劃的乘客，但查證後未有發現違規個案。



半小時內巡查三班

記者今日下午約兩點半到大埔富亨邨巴士總站視察，遇上三人巡查小隊已在場執勤，分別由運輸署職員、九巴公司職員及一名保安組成。上址有多條巴士線，但巡查小隊只鎖定271線的乘客，觀察期間讓線大概每5到8分鐘開一班車，小隊三人一同登上巴士，站在收費機、司機旁邊，靜默觀察乘客拍卡的情況，每一班巴士大約有數名至十幾名乘客等候上車。巡查工作持續到大約三點結束，期間巡查小隊共檢查了三輛巴士的乘客，沒有發現濫用情況。

三人巡邏小隊分別由襯衣運輸署職員（右一藍衣）、九巴公司職員（站在車頭前）及一名保安（上衣黑底黃字）組成。他們完成富亨邨的巡查後，登上圖中的巴士離開。（梁鵬威攝）

巡查小隊在每一班巴士出發前登車，監察逐個上車的乘客，身穿便服、藍色襯衣的運輸署職員手拿筆記本做記錄，待所有乘客上完車後，三人便下車。他們離開時，登上另一架往大埔中心的巴士，均有拍卡。

乘客：巡查應安排在非繁忙時間

在巴士站等候上車的黎小姐認為，巡查工作具有阻嚇作用。她認為，巡查時間應安排在非繁忙時間，在或比較疏的班次，以免浪費乘客時間：「因為一遲咗少少，繁忙時間嘅話，真係多好多人，啲人排隊的人數，同你唔係繁忙時間多1至2倍，係差好遠。」她建議巡查時間應該避開繁忙時間，早半個小時以上進行。

2元優惠乘客：巡查期後易故態復萌

使用2元優惠搭車的歐陽先生認為，巡查只有一點成效：「初初比較收斂啲，遲啲咁多咪又係咁樣。」不過他認為巡查工作是應該推行，由於車費貴，所以一直都有濫用情況：「兩蚊搭車，同廿幾蚊差幾遠啊。」他亦相信巡查工作很快完成，不會浪費時間。

城巴今日亦參與巡查小隊的工作，向乘客了解情況。（城巴提供）

巡查小組今天上午曾到海怡半島巴士總站執勤，登上巴士或小巴，觀察登車乘客拍卡時﹕有沒有出現違規的情況。

運輸署回覆指今日截至下午五時，專責小隊共查核了21條專營巴士及小巴路線超過100個班次，當中並查核了55名懷疑違規使用「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（俗稱二元優惠計劃）的乘客。經查證後，未有發現違規使用二元優惠計劃的個案。