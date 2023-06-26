六旬漢涉藉玩唧摸女友女兒　母見狀只叫唔好玩　女童告知親父報警

六旬的士司機涉多番非禮同居女友6歲的女兒，至女童8歲，他仍藉詞玩「玩唧遊戲」乘機摸女童私處。女童指母親雖在場，但只說：「唔好再玩。」她後來把事告知親父才報警揭發事件。司機卻否認指控，案件今（26日）在區域法院開審。



被告N.W.C.D.（64歲），被控兩項猥褻侵犯罪，指他於2018年夏天某日，在九龍土瓜灣某單位非禮當時6歲女童X；及於2020年10月26日，在尖沙咀某單位非禮當時8歲女童X。案發時X與母親Z、弟弟同住於案發單位，被告則為母親的男朋友。

64歲被告NWCD否認非禮女友女兒，在區域法院受審。

事主X稱曾多次遭被告非禮

控方在庭上播出X的錄影會面片段，X指首次非禮事件發生時她只有6歲，被告當時隔著衣服撫摸她的私處，她感害怕並大哭。被告此後亦曾多次非禮她，惟X已忘記發生的時間及具體細節。

X被摸大叫遭被告掩嘴

最後一次非禮發生在她差不多9歲時，她在客廳畫畫，弟弟則在其旁邊玩耍。後來，被告提議3人一起到房間玩，並在床上提議「玩唧」，期間借機隔著內褲撫摸她的下體。X感到害怕大叫，被告見狀掩著她的嘴巴。X隨即在弟弟幫助下拍打被告，並警告被告若再這樣會「搵警察」。

X母在現場只叫唔好再玩

X稱母親有見到他們「玩唧」，但只稱：「唔好再玩。」X事後將事件告訴其生父並報警。

案件編號：DCCC244/2022