2元乘車｜小巴業：紅van長途線一年幾宗濫用　曾捉20歲客稱攞錯卡

運輸署昨日（26日）起就不合資格違規使用2元乘車優惠進行全港打擊行動，設三人小隊共查核了21條專營巴士及小巴路線超過100個班次，查核當中55名有懷疑的乘客，最終未有發現違規個案。



有小巴業今日（27日）在電台節目指出，紅色小巴主要行經舊區、舊屋邨，做長者及街坊生意，故濫用機會微小，平均一年幾宗，主要是長途、收費較高的路線，並透露曾發生約20幾歲年輕乘客濫用2元優惠；此外，為方便小巴乘客，有機會下車才付費，故構成巡查難度。



紅色小巴主要做長者、街坊生意 濫用機會微

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華今早接受商台訪問時，紅色小巴大部分行經舊區、舊屋邨，主要做長者及街坊生意，由於大家互相認識，所以濫用機會很微小：「 尤其啲舊屋邨，啲價錢執到好平，4蚊5蚊，咁何必做呢？咁平沒咩意思啦。」

平均一年幾宗 曾捉二十歲乘客濫用2元

張漢華透露，過往紅色小巴確有濫用情況，平均一年發生幾宗，來自過海及收費較高的小巴線。他舉例香港仔線，有小巴司機曾經發現有年輕乘客上車拍卡用了2元優惠，目測大約20多歲，該司機向其查詢時，該乘客聲稱拿錯卡，再隨身拿另一張八通達卡拍卡付車費。張表示：「司機冇理由唔發現（濫用）」，除非是五、六十歲人士使用就難察覺。不過他指，有年輕乘客是殘疾人士，享有2元優惠，只要上車時向司機展示合格殘疾人士證明便可。

三人巡邏小隊分別由襯衣運輸署職員（右一藍衣）、九巴公司職員（站在車頭前）及一名保安（上衣黑底黃字）組成。他們完成富亨邨的巡查後，登上圖中的巴士離開。（梁鵬威攝）

運輸署過往一向有便衣突擊

張漢華指，過往運輸署一向有派便衣人員上小巴監察付費情況，監察有否違規使用2元優惠，而司機事前不知情。每次突擊檢查後，運輸署會發信通知小巴司機突擊行動的日子及時間。他指昨日巡查行動並無發生特別情況：「好少呢啲濫用，除咗17蚊、20蚊，較為高價錢，或者以（一年發現）兩個、一年幾個做呢樣野啫，大致上香港市民都唔會貪呢樣嘢。」

小巴乘客可能下車付費 構成巡查難度

香港的士小巴商總會理事長周國強今早接受香港電台訪問指，小巴業的乘客不一定是上車付費，有時為方便乘客，有機會是下車才付費，故認為執行巡查有一點難度：「呢個抽樣調查，其實我覺得，係比市民或者使用者一個警惕多於真係實際檢控到嘅情況。」