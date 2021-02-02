沙中線｜最終報告揭剪鋼筋非偶有操作　紅磡站疑濫用鋼筋推高造價

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-02 16:45

港鐵沙中線紅磡站工程於2018年中被揭剪鋼筋醜聞，最終導致工程再度延誤，屯馬線亦只能分段通車。政府除了設獨立調查委員會徹查事件，亦成立專家顧問團調查，其最終報告昨日（1日）終於出爐，揭出紅磡站擴建工程的監管劣況。 早前獨立調查委員會報告指出，紅磡站雖有剪鋼筋情況，但不廣泛；惟顧問團報告卻指出，剪鋼筋問題需關注，即使只有3.3%鋼筋被剪短，但其實已涉約700支，「這就不僅是地盤內偶有的操作」。另外，有1,900處的螺絲帽，根本未有接駁鋼筋。港府專家顧問團在報告形容不能接受，「如此數量的未接駁螺絲帽被忽視而未作糾正並不尋常」。

調查委員會及是次的顧問團報告，均認為紅磡站於補救工程後是安全。顧問團透露，紅磡站擴建部分的設計，包含大量的額外結構強度，更有位置超出本身要求的逾4倍，剛巧緩解施工不當的不利後果。不過顧問表示，大量的超額配置並不常見，而且會影響成本和可建造性，並曾就此向港鐵查詢，但未能獲得「合理原因」。

專家顧問團由前土木工程署署長劉正光、前屋宇署署長許少偉和前土力工程處處長汪學寧組成，就沙中線項目的建造工程提供意見，並全面檢討港鐵的項目管理系統。專家顧問團的最終報告長達200多頁，內容觸及多項工程問題。

報告形容，涉事紅磡站擴建部分的連續牆和沙中線東西走廊、南北走廊的車站層板之間的螺絲帽接駁狀況，遠非令人滿意；其中東西走廊月台層板與連續牆之間，本身有2.15萬個螺絲帽接駁位，當中3.3%的鋼筋被剪短，即大約700支，形容「這就不僅是地盤內偶有的操作」，認為相關問題需特別關注。

另外，在2.15萬個螺絲帽接駁位中，報告指有1,900處的鋼筋未接駁螺絲帽。報告稱，相關情況在工地上應不難察覺，大量出現是不能接受，「有如此數量的未接駁螺絲帽被忽視而未作糾正並不尋常。」

疑濫用鋼筋影響成本 超出設計要求40%至467%

雖然鋼筋接駁情況不理想，不過報告認為紅磡站仍然安全，並透露顧問團選取了東西走廊層板具代表性的位置，對其原來設計作抽查，結果發現大部分位置，其額外結構強度甚高，超出設計要求的40%至100%以上，當中更有位置超額225%和467%，主要因為主鋼筋的配置，超出設計規範所需的數量。報告指，如此大量的超額配置並不常見，用意並不清楚，卻剛巧有助緩解施工不當的後果。

不過，報告指出，超額配置鋼筋會影響成本和可建造性，例如東西走廊和南北走廊層板頂層和底層的鋼筋緊密排布，引致紮鐵工程、螺絲帽接駁和混凝土澆築的施工困難。顧問團指，未能從港鐵方面，得悉超額配置鋼筋的「合理原因」。

此外，按規定，任何鋼筋在工地使用前，均需送往認可實驗室作檢驗。報告指，鋼筋合格前會被隔離，但在是次工程中，有約4,000噸未經測試的鋼筋，被送到禮頓任總承建商的地盤使用，佔該工地的鋼筋總數約7%。報告形容：「竟然會用於工程中而未被地盤施工監督和管制制度發現，情況令人驚訝。」

紅磡站結構需要長期監測

除了鋼筋問題，紅磡站工程亦涉及不同方面，例如部分位置出現滲水問題，之前的《全面評估報告》亦提到南北走廊層板有數個位置的滲水率，已超出設計允許上限；部分位置鑿開檢測時，發現有積水，而且更可能是海水。顧問報告指，雖然上述已提到港鐵需向政府提交預防滲水的建議，但至今政府仍未接納其建議。

另外，在《全面評估報告》中，已發現有鋼筋明顯生銹，顧問報告指，物料專家詳細檢驗後，認為是安裝鋼筋時有水分被困於螺絲帽。

鑑於紅磡站的問題，調查委員會報告提到，港鐵需要長期監測紅磡站構築物。不過顧問報告指，港鐵仍未就上述的滲水、銹蝕問題，以及長期監測及額外質量保證工作，敲定詳細建議，認為港鐵與路政署應加快必要的跟進行動。