無綫新聞APP現推送通知連結　男生好奇按下裁刑毀罪成　判社服令

無綫新聞應用程式曾連續出現異常推送通知，包括「李家超見記者」、「hihi」、「testing」等，經調查後發現，該程式當日因不明原因，不用輸入密碼便可登入推送系統版面，一名大學男生出於好奇按下，從而被控刑事損壞罪，並被裁定罪成。案件今（28日）在觀塘法院判刑，裁判官指，被告行為會影響無綫聲譽，對無綫造成損失，亦可能引致訊息混亂，判被告社會服務令200小時。



被告薛俊希（20歲，學生）被裁定於2022年5月3日，在香港無合法辯解而損毀屬於電視廣播有限公司的電腦，意圖損毀該財產，或罔顧該財產是否會被損毀。

無綫電視的手機新聞程式於2022年5月3日曾出現不明訊息。(詳看下圖)

不用密碼亦可登入

控方指，案發時無綫新聞應用程式(APP)內，因不明原因顯示了附有可接駁推送系統版面的連結，且不需密碼便可登入，被告見到連結，成功進入系統，並連續發送了5個推送通知。

被告自辯時曾稱，他當日看到連結，因好奇而按下，並發送出通知。惟裁判官認為，他看到版面上顯示「推送信息」的字眼，應知道會用作推送新聞，不是供公眾使用，又指被告若只是好奇，毋須發放虛假訊息或使用新聞字眼，認為其說法只是藉口。。

案件編號：KTCC2051/2022