港車北上｜僅200車主完成申請　半數預約起行　多人驗車、保險撻Q

「港車北上」將於7月1日正式實施，除了有不少車主未中籤，無緣申請；亦有部份中籤者，由於申請程序繁複，未能趕及首日北上。根據運輸署提供數據，截至6月23日共收到約3,200宗申請，當中只有200人獲發「封閉道路通行許可證」（即禁區紙），完成所有手續。至於網上預約平台，截至當日只有約100宗預約。

車主黃先生為首批中籤者，原本計劃7月1日北上，然而申請過程觸礁。他透露，購買內地交強險等效保險（「交強險」）時，揀選了7月1日生效；但原來如要進入下一步申請程序的條件之一，便是「交強險」已經生效。由於保險未生效，結果他暫時無法進入下一步申請，無緣首日北上。

黃先生的例子並非孤例，香港汽車會會長李耀培同樣指，接獲不少同類個案。他又指，另有部份人於中檢驗車未能及格，例如車身顏色與牌簿有異。



港車北上申請人須經港珠澳大橋進入內地。（資料圖片）

「交強保」生效日期當天起 方可填寫下一步程序

黃先生是首批中籤者，其申請原本一直順利，亦早已完成驗車等程序。他平時亦不時北上到珠海，原計劃7月1日成為首班「港車北上」的車主，卻未料到保險出現問題。他透露，由於是計劃7月1日北上，所以購買「交強險」時，生效日期便填了該日；但豈料原來若要進入下一個申請程序，便要持有已生效的「交強險」，換言之，即黃先生只能等待至「交強險」7月1日生效，才能繼續申請。

他嘆道，運輸署本身並無發放相關資訊，而且向內地當局上載「交強險」後，無法再更改資料，即就算願意花錢購入另一份保險，都無法改變現有情況，只能等待至7月1日，然後繼續申請。

▼提交「港車北上」正式申請步驟一覽▼



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17個工作天只批出200個申請

運輸及物流局曾預計，假如申請文件齊全，最快10個工作天可完成整個申請程序獲批。由6月1日起計，直至6月23日，已有17個工作天。按照計劃，第一輪共1,158名申請者於6月1至10日遞交申請，而直至6月23日，亦已經經過10個工作天。不過按照運輸署數字，截至本月23日只有約200人獲發「禁區紙」，完成所有手續可以申請北上；當中只有約100人完成北上預約。

香港汽車會會長李耀培（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

驗車有關車身顏色、玻璃出問題 「中檢」未能過關

為何大批車主未能完成申請？李耀培指，有不少車主與黃先生出現相同情況，誤以為「交強險」於出行當天生效就可以出發，結果無法進入下一步程序。

他又提到，部份車主到「中檢」驗車時出現問題，例如其車身白色、車頂紅色；牌簿則寫上白色，結果由於兩者不符，無法通過檢驗。他又指，部份汽車的車頭玻璃有顏色或過厚；甚至車輛識別號碼不清晰，都有可能驗車不及格。

▼ 5月3日 「中檢」驗車情況▼



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李耀培料整個申請需時一個月 運署：視乎文件齊備

李耀培表示，受上述各種因素影響，令到不少車主未能完成申請，整個申請程序隨時花上一個月才完成，結果7月1日實施當日，只有少數車主能趕及。他指，如今日仍未收到「禁區紙」，相信都無法趕於首天北上。

另外，網上有指內地完成審批後，卻遲遲未收到運輸署寄出的「禁區紙」。署方回覆指，每宗申請的實際所需時間，要視乎申請人遞交的資料是否齊備，內地部門會陸續通知申請結果，及向獲批者發出電子臨時入境機動車牌證（電子牌證）；署方會於兩個工作天內簽發並郵寄「禁區紙」。