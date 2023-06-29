消息指大灣區放射技師計劃申請不獲批　醫管局擬改推另一交流計劃

醫管局早前公布會推出「大灣區人才交流計劃」，當中包括引入醫生、護士、中醫及放射技師。消息指，「大灣區人才交流計劃」中的「大灣區放射技師交流計劃」遇阻礙，早前交給放射技師管理委員會的人選最終不獲批准來港，原因是認為相關技師的學術背景未達管理委員會要求。



據了解，醫管局擬改推「放射診斷技師交流計劃」，邀請不同地方技師以學習模式先在港交流，「喺後面企下，唔掂病人」，相關計劃已在醫管局內部會議通過。



消息指，大灣區放射技師交流計劃疑出現阻礙，早前交給放射技師管理委員會的人選最終不獲批准來港。圖為放射診斷師在河套醫院摸擬為病人進行電腦掃描。（資料圖片/盧翊銘攝）

醫管局公布今年第一季重點項目進度，當中有37項未能如期達成目標，近半原因為人手短缺。伊院、東區醫院、威院及瑪嘉烈醫院等在放射治療人手方面都有嚴重短缺，當中以伊院情況最為嚴峻，其原計劃在2021年第一季為額外1330名病人提供放射治療服務，並因人手不足，而順延至2024年第一季。

行政總裁高拔陞回應記者提問時僅指，放射治療人手不論在公營及私營方面一向緊張，而醫管局早前亦有展開大灣區放射治療，相關計劃仍在推展當中，「我哋當然希望請多啲人，但係都要少少時間。」

翻查資料，高拔陞在去年九月時曾表示，擴展「大灣區人才交流計劃」，當中包括放射技師。他在該次記者會上提到，已與相關機構聯絡，並會將人選交給放射技師管理委員會審批，希望會有5至6名的放射診斷技師來港交流一年。

不過，「大灣區放射技師交流計劃」一直未有新進展。消息指，大灣區放射技師交流計劃出現阻礙，早前交給放射技師管理委員會的人選最終不獲批准來港，原因是相關技師的學術背景未達管理委員會所要求，「並唔係針對內地，而係全球所有技師返嚟我地都係咁做。」

消息人士指，受制於現時法例要求，相關人員在沒有香港的牌照下，無法在港執業，故醫管局擬改推「放射診斷技師交流計劃」，邀請不同地方的放射診斷技師以學習模式先在港交流，「喺後面企下，唔掂病人」，而相關計劃已在醫管局內部會議通過。就「大灣區放射技師交流計劃」進展及擬推「放射診斷技師交流計劃」詳情，醫管局回覆稱參考高拔陞今日會後發言，暫無補充。

香港放射師協會會長溫紹斌表示，放射技師管理委員會需負責確保每位來港執業的放射診斷師，都有與本港一樣同等的資歷，以確保水準。他亦指現時放射診斷師人手因移民潮及退休潮而人手流失嚴重，加上私營市場薪金較公營吸引且工作量少，亦令到不少畢業生寧願轉投到私營執業。

他表示，醫管局現時亦有增加培訓機會，如新入職同事做滿兩年可參加某些培訓課程，進修完則可獲額外津貼，但要進一步改善人手問題，醫管局應考慮增加放射師的薪金，又或是按工作量調整薪金津貼，「可能大醫院福利及薪金好少少，小醫院無咁大workload就按比例低返少少。」

放射治療師吳志傑表示，近年放射技師人手嚴峻，但踏入2023年後已較少聽到有離職潮，人手相對穩定。（資料圖片／黃寶瑩攝）

另外，除放射診斷師外，放射治療師人手流失亦同樣嚴重。放射治療師吳志傑表示，近年放射技師人手嚴峻，但踏入2023年後已較少聽到有離職潮，人手相對穩定，「相信要走嘅都走哂。」他認為，現時人手不算緊張，每年都有新畢業生填補人手，「不過當然走嘅都係好有經驗嘅人，依樣係填補唔返。」被問到醫管局日後擬推行交流計劃，他則指，現時醫管局及政府如很想推行相關措施，必定可以推行。