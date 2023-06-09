城巴中環夏誌展示歷代巴士　家長特意帶小朋友參觀無冷氣中巴

「SummerFest中環夏誌」今日（9日）開幕，市民可免費入場。城巴、新巴7月起合併，城巴在會場舉辦的大型巴士展覽，回顧近半世紀港島區巴士服務的演變，成活動焦點，吸引巴士迷在烈日下入場。當中已成經典的藍白兩色中巴巴士最吸睛，有家長帶同小朋友到場，觀看這部沒冷氣的巴士。



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家長黃太：兒子問無冷氣巴士係點樣

中環夏誌即日至23日將於中環海濱舉辦。城巴場內設大型One Citybus巴士展覽，回顧近半世紀港島區巴士服務的演變，包括1998年喪失專營權的「中巴」中華巴士，以及新巴及城巴巴士，市民可免費入場參觀。現場更設有「城巴新裝」比賽，讓市民票選城巴和新巴合併後巴士的設計。

家長黃太帶同7歲的兒子到來看沒冷氣的巴士，兒子最喜歡藍白兩色的「中巴」，「佢未見過，覺得好得意，佢成日問我以前有冇坐過（無冷氣巴士），係點樣？」黃太表示，兒子喜歡巴士大約兩年，家中所有玩具都是巴士。

黃太帶同7歲的兒子到來看沒冷氣的巴士。 （林靄怡攝）

陳先生指，已喜歡巴士達10年，今次展覽不設圍欄，可以近距離接觸巴士。（林靄怡攝）

巴士迷陳先生已喜歡巴士達10年，他指今次展覽不設圍欄，可以近距離接觸巴士，「呢啲比較開放式，免費嘅展覽可以吸引到人。」他又指，今次展出多款巴士讓他緬懷以前坐巴士的時光，想起小時候坐巴士時，坐窗邊看香港風景的回憶。

廖先生趁新巴、城巴合併前從將軍澳到來參觀，他對新巴十分不捨得，看到以前經常搭5102 型號巴士，感受最深，十分懷念。

廖先生趁著新巴、城巴合併前從將軍澳到來參觀。（林靄怡攝）

現場更設有「城巴新裝」比賽，讓市民票選合併後巴士的設計。票數最高的兩款城巴塗裝將晉身次輪投票，由城巴於6月20至27日作最終決定。