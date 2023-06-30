港車北上｜保單未生效趕不及審批　汽車會撤巡遊　30輛車明照北上

「港車北上」明日（7月1日）正式實施，香港汽車會原訂舉行港車北上啟動禮並進行汽車巡遊。香港汽車會會長李耀培今早（30日）在電台節目表示，汽車會早前已撤回相關遊行的不反對通知書申請，原因是會內僅約30輪車趕及七一前取得資格，不獲批原因很多，其中包括保險生效日期的問題。巡遊取消下，李耀培指明日亞洲國際博覽館的啟動禮後，約30輛申請獲批私家車會照樣北上，「自己港車北上，享受下。」



香港汽車會會長李耀培（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

李耀培指，汽車會最初有逾200輛私家車申請港車北上，當中逾100輛不合資格，另外約100輛至6月中仍在處理手續當中，至上周，只有10多輛私家車申請獲批，所以決定撤回七一汽車遊行的不反對通知書申請，直至昨日，確認共有約30輛車申請獲批港車北上資格。

他表示，申請不獲批有很多原因，其中包括保險生效日期的問題。他解釋，香港車主習慣將保險生效日期訂於需要使用的日子，惟內地只處理保險已生效申請，若香港車主的保險生效日期為7月1日，內地相關部門會在7月1日起才繼續處理其申請，至部份車主申請未能趕及7月1日獲批。

李續指，驗車不合格是另一個原因，他指出，中檢驗車與香港不同，例如多於一種顏色的車，如沒在牌簿標明車上各處的顏色，會被當成驗車不合格，「我哋車主都好無奈，運輸署都出到牌、行到車，原來廣東省唔得，好多（車主）會放棄。」

他亦提到，一些老爺車、古董車，如車內引擎上的號碼如不清晰，也會被視為驗車不合格，申請也因而無法獲批。

港車北上申請人須經港珠澳大橋進入內地。（資料圖片）

李耀培表示，明日早上會在亞洲國際博覽館舉行啟動禮，30輛申請獲批的私家車都會到場，在啟動禮後會「自發性離開洲國際博覽館，自己港車北上，享受下。」他稱在離開時，30輛車會「隔開」，免令香港警方難做。

李耀培明日也會參與啟動禮，其後再駕車北上，他指港車北上與中港牌不一樣，認為對香港駕駛者而言是喜訊，未來可開車到內地旅遊、探親，「對香港駕駛人都興奮。」不過，今次申請遇上困難主要源於兩地法例法規有別，而香港車主未必太清楚相關申請手續，提醒往後有意申請的車主要多留意。

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