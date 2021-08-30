開學慎防傳染病如水痘、手足口病及腸病毒　醫生：有口罩未必免疫

還有一星期就開學了！學生在新學年仍需帶上口罩，以及維持半天上課，除了小心感染新冠病毒之外，也要留神季節性的傳染病，例如水痘、流感和手足口病等等。兒科醫生提醒，即使學生在上課期間有佩戴口罩，也要經常注意衛生。



結束暑假，重返校園，學生除了要展開學習的新心情之外，也要注意保持健康的身體。家長亦要留意3種常見的季節性傳染疾病，包括水痘、手足口及腸病毒，以及流感及呼吸道感染疾病。

水痘

水痘是由水痘帶狀疱疹病毒引起的急性傳染病，多發生在12歲以下的兒童身上。而水痘也是香港最常見的須呈報傳染病，傳染性高。水痘個案一般於十月開始增加，高峰期為十二月至一月。

兒科醫生陳欣永亦指，現時在幼兒防疫針之中已包含了水痘疫苗，惟也不建議家長故意讓小朋友患上水痘而獲得免疫。「水痘會引起併發症、後遺症，例如小腦發炎；也有機會令小朋友的皮膚潰爛，假如皮層再受細菌感染，如猩紅熱，有機會危及性命。」他補充。

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手足口病及腸病毒

在香港，手足口病是一種常見於兒童的疾病，高峰期一般為5月至7月，亦有機會於10月至12月出現較小型的高峰期。此病通常由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起。腸病毒71型引致的手足口病備受關注，是因為它較有可能引致嚴重併發症（如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓等），甚至死亡。

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季節性流感

季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。在本港，流感一般於一至３、４月和７、８月較為流行。已知可感染人類的季節性流感病毒有三種類型：甲型、乙型和丙型。

以下有9式為醫生建議學生在學校中要注意的衛生小知識：

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醫生：口罩亦非萬能

兒科醫生陳欣永表示，大部分上呼吸道感染的傳染病都是經飛沫傳播，小朋友戴上口罩後，阻隔了飛沫和口水，的確能有效降低患上傳染病的風險。另外，為小朋友培養良好的生活習慣，擁有充足的睡眠、均衡飲食以增強自身的抵抗力。

臨近開學，家長宜盡早教小朋友避免把手放入口中、勤洗手、注重衛生。「戴口罩也不代表萬能，因為部分小朋友會捽眼，又或是處理口罩的方式不當，都有機會染病。」陳醫生提醒說。

即使小朋友戴上口罩，也要注意個人衛生。（Photo-ac）

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