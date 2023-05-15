養和話你知｜口罩令放寬增傳染病風險？流感手足口病高峰隨時重臨

隨著新冠疫情過去、口罩令解除，終於都不用遮住口面度日，但在享受「無罩生活」的同時，我們又要面對新的挑戰。由於戴口罩多時，市民減少接觸各種細菌病毒，免疫系統經歷３年多的「空窗期」，如今口罩令解除，自然是更容易染上各式各樣的傳染病。有見及此，本文請來養和醫院家庭醫學專科醫生康天澤醫生為大家解構在「無罩生活」下，特別是免疫力較弱的幼童，應該如何面對流感、手足口病等傳染病。



在口罩令解除後，本港流行性感冒求診率明顯有所上升，根據衞生署資料，私家醫生診所的流感求診比率，由今年初每千個診症有約二十宗，上升至4月最高峰時期，錄得每千個診症有超過四十五宗流感個案。

兒童留院數字上升與除口罩有關？

上月初有專家指出兒童留院數字有2至3成上升，康醫生表示，「兒童本身就屬高危群組，抵抗力較弱，再加上過往數年經常佩戴口罩，較少外出接觸其他人，身體未曾『打過仗』，一旦感染流感，徵狀都會比較嚴重。」他補充，「以往兒童會在幼稚園上課時接觸其他小朋友，這有助身體建立抵抗力，但疫情下兒童經常佩戴口罩，雖然會減少生病，但同時亦失去鍛鍊抵抗力的機會，導致他們一旦生病，病情都會比較嚴重，留院數字上升實屬合理。但相信流感數字會與往年相若，只要做足預防措施，如戴口罩、接種疫苗，讓幼童有一定抵抗力，即可大大減少出現嚴重併發症及死亡的機會。」

兒童佩戴口罩雖減少病毒傳播，但卻令身體難以建立免疫力，一旦染上流感，病情可以較嚴重。

新冠與流感徵狀相近 家長難以分辨

新冠病毒與流感病毒感染都會引起類似的呼吸道徵狀，家長很難從徵狀上分辨幼童感染的是哪一種病毒。康醫生表示，不論新冠病毒抑或流感病毒感染，身體首次接觸這些病毒時，通常都會出現較大反應，因此兩者在感染後都會出現發高燒、全身肌肉痛、喉嚨痛及腸胃不適等徵狀。要清楚分辨幼童感染的是哪一種病毒，醫生通常會分析病人的接觸病歷，若病情較嚴重者，則會安排進行新冠或流感病毒測試，以便對症下藥。康醫生建議若家中幼童出現高燒不下、呼吸困難或急促、身體疲倦等徵狀，就應立即求診。

小朋友都可以接種疫苗？

康醫生指，根據衞生署建議，年齡6個月以上的人士（包括嬰兒）都應接種流感疫苗，尤其是有較高感染風險和容易受併發症影響的人士，包括長者、小童、孕婦、長期病患者、醫護人員、居住在安老或殘疾院舍的宿友、肥胖人士等。

除了傳統的注射式滅活流感疫苗，現時亦有噴鼻式減活疫苗，康醫生提醒噴鼻式疫苗只適用於2歲至49歲的人士，亦不建議懷孕、有哮喘病、正在服用含「阿士匹靈」或「水楊酸鹽類」藥物治療的小童和青少年、及免疫力減弱或受抑制的人士選用。目前政府有各種不同計劃資助流感高危群組接種疫苗，康醫生表示，除非屬接種後會出現嚴重過敏的人士，否則建議所有人均應接種流感疫苗，預防流感和減低出現併發症的風險。

疫苗並非立即生效 兩星期發揮功效！

康醫生解釋，「接種流感疫苗就像『預習』一樣，讓身體預先知道流感病毒會如何攻擊，當真正受感染時，身體便能夠快速產生大量抗體，對抗病毒。」他建議最好安排在冬季流感季節前（即每年的８至９月）接種，因為接種後身體通常都需要兩個星期適應，提升免疫力，以對抗流感病毒。另外，９歲以下第一次接種流感疫苗的小童，應該在首次接種後的至少4週後，再次接種流感疫苗，以產生足夠抗體。

流感疫苗的注意事項和副作用

康醫生表示，大多疫苗的副作用都類近，注射後出現嚴重副作用的機會很低，但亦應留意以下事項。

注射流感疫苗注意事項：



1. 接種前，應告知醫生自己是否有過敏反應史，以及目前有否發燒或其他疾病。

2. 應避免與其他受感染的人接觸，以減低感染風險。

3. 接種後，應遵循醫生建議，例如避免過度活動、保持充足休息和適當飲食等。

副作用：



1. 接種疫苗後可能會出現輕微副作用，如注射部位疼痛、紅腫，並有發燒、頭痛、肌肉痛、疲勞等，這些反應均屬正常，通常在接種後一至兩天內消失。

2. 極少數情況下，接種流感疫苗可能會引起嚴重過敏反應，如呼吸急促、喉嚨痛、呼吸困難、心跳過快等，需要立即求醫。

3. 接種疫苗後，可能出現其他不常見的副作用，如視力模糊、耳鳴、皮疹等，應及時告知醫生。

手足口病高峰期將至 會否迎來大爆發？

除了流感，家長還需擔心另一種幼童容易受感染的傳染病──手足口病。香港每年５至７月都是手足口病高峰期，康醫生指，市民在疫情下衞生意識有所提高，加上手足口病患者多為幼童，在長期佩戴口罩及網上教學的情況下，近三年手足口病的確診數字的確較低，但由於手足口病本身並非法定需匯報的疾病，因此康醫生估計今年情況會與往年相若。

手足口病非兒童專利 成年人亦可感染！

手足口病可以由多種腸病毒引起，透過直接接觸感染者的分泌物，如唾液、痰液、血液、汗液、排泄物等，或接觸受污染的食物和物件等傳播。在幼童中極之常見。病徵多為發燒、腸胃不適，在發燒後1至2天，手部及口腔可能會出現紅點，並慢慢演變為水疱，但大多患者會在一周內自行痊癒，傳播風險會隨時間慢慢減低。

康醫生指出，感染手足口病並非兒童的專利，成年人亦有可能感染，而且感染後徵狀甚至會比兒童來得嚴重，長出的水疱或會引致潰瘍，視乎情況或需要服用抗病毒藥。

預防手足口病４大要點

根據衞生署資料，預防手足口病主要有以下四大要點：

1. 勤洗手



特別是在接觸患者、多人共用的場所或物品後，務必要及時洗手。

2. 保持衞生



保持環境衞生、個人衞生和飲食衞生，減少病原體的滋生和傳播。

3. 避免接觸患者



應避免與手足口病患者直接接觸，特別是家長在處理患病幼童的分泌物和排泄物後，謹記清潔雙手。

4. 加強自身免疫力



注意休息、多運動，均衡飲食增加營養攝取，以提高自身免疫力。

５類高危人士應繼續佩戴口罩！

康醫生表示，口罩令解除後，流行病的傳播率上升屬意料之內，雖然沒有硬性規定必須戴口罩，但建議兒童、長者、長期病患、患有氣管心肺相關疾病等人士繼續佩戴口罩。由於他們的抵抗力較弱，若不幸連續感染新冠和流感病毒，恐有加劇病情的風險，加上香港人口密集，病毒更容易傳播，為人為己佩戴口罩都是比較理想的做法。

養和醫院家庭醫學專科醫生康天澤醫生

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