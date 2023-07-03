城大校園明起辦國寶展　圓明園生肖4獸首銅像免費參觀配AR看歷史

城市大學聯同中國旅遊集團，在城市大學般哥展覽館舉辦「盛止聚首天寶芳華：圓明園獸首暨文物」國寶珍品展，第一期於7月4日至8月31日展出四件圓明園獸首銅像原物。展覽亦透過擴增實境（AR）、混合實境（MR）、人工智能（AI）等技術讓觀眾得以動態方式理解世界文化遺產的保育、藝術科技和歷史變遷。



香港回歸26周年，城市大學聯同中國旅遊集團有限公司舉辦「盛止聚首天寶芳華：圓明園獸首暨文物」國寶珍品展。展覽匯聚18世紀清代皇家園林圓明園的十二生肖獸首銅像，當中四件獸首原物在本港同時展出，包括牛、虎、猴和豬。

獸首原為圓明園西洋建築群中海晏堂的水力噴泉裝置，按十二時辰每一獸首會依次噴水報時，青銅獸首散百多年，20世紀後期才陸續重現。

除了四件獸首文物，展覽亦展出西周逐公盨，此盨據說是青銅禮盒，當中記載着大禹治水的故事。此瓦器與四件獸首文物同屬國家一級保護文物，而此瓦器更是首次在香港展出。除了上述文物，展覽亦展出多種西周時期禮器予公眾參觀。

展覽分兩期舉行，第一期將於7月4日至8月31日展出四件圓明園獸首銅像原物。第二期則於9月5日至10月31日舉行，將展出由影星成龍捐贈至新加坡亞洲文明博物館的全套十二生肖獸首雕塑，重現水力噴泉的設計巧思。

除了圓明園獸首珍品及水力噴泉装置的科技原理外，展覽展覽亦會與本港數間博物館合作，借展所藏早期中國青銅體器等重要珍寶，以及介紹17至19世紀中西方在文化藝術、建築方式、科學技術等的多元交流，藉以反思如何保護世界文化遣產，共同應對更名挑戰。

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展覽亦透過沉浸式體驗、創新的藝術科技、擴增實境（AR）、混合實境（MR）、人工智能（AI）技術及其他互動手法，讓觀眾得以動態方式理解世界文化遺產的保育、藝術科技和歷史變遷。

展覽發言人表示，希望透過各種創新互動手法，讓觀眾可以從中理解世界文化遺產的保育和藝術科技發展，從而彰顯城大般哥展覽館在融合藝術、科學與數碼技術的努力。

展覽第一期由7月4日開始，到8月31日結束，費用全免，想參觀的市民需提早三個工作天預約。

展覽於星期二至日上午10時至下午7時免費開放予公眾參加，市民可於三日前在般哥展覽 館網頁 預約參觀展覽，逢星期六、日及公眾假期，則可於城市大學連接又一城隧道入口進行即場登記。