侍應輸入外勞｜兩子母尋遍20間始得兼職　阿珍：加埋外勞更難搵工

基層婦女因無人代為照顧年幼子女，搵工一向不易，港府宣布容許收銀、侍應等26個非技術/低技術職位輸入外勞，有兩子之母憂連僅餘半天兼職也難保住。



43歲的阿珍今年3月趁孩子轉回全日上課開始找工作，但行遍20間餐廳才覓得侍應一職，自知求職難跟工作時間難配合照顧孩子有關的她，得悉侍應未來也可能輸入外勞，憂嘆僱主未來有更多選擇，不一定再聘請她這種婦女，日後求職會難上加難。



阿珍希望政府增加託兒服務，讓包括她在內的婦女，有機會投身全職工作，同時也希望僱主可考慮調整工作安排、設彈性的工作時間，善用現有的婦女勞動力，因一份工作、即使收入不高，對她來說也很重要：「搵得一蚊得一蚊，就算搵一日都好，有個買餸錢。」



阿珍育有兩個正就讀幼稚園K2孩子，跟很多母親一樣，她想趁著孩子上學的時間工作，賺取些收入幫補家計。隨著疫情緩和，孩子今年3月開始轉回全日上課，阿珍開始在居住的社區找工作，但要行遍20間餐廳後，才找到一份侍應工作。

阿珍指，雖然很想工作，但仍要以照顧家庭為重，求職時要考慮工作時間能否配合她照顧孩子，有些餐廳本來已想安排她上班，惟得悉她公眾假期要放假照顧孩子，便改為著她等消息，之後再無下文，「有時啲老闆都唔係咁願意請，因為佢紅日先忙，你又要攞假。所以都問咗好多間，係比較難搵（工作）。」

政府宣布放寬現有補充勞工計劃，准26個職位申請輸入外勞，包括侍應生。（資料圖片/鄧倩瑩攝）

阿珍的侍應工作早上10時開工，至下午4時收工，一星期可以工作三至四日，時薪為65元。這份工作帶來的收入不算高，但阿珍說：「都好過無，搵得一蚊得一蚊，就算搵一日都好，我有個買餸錢。」

收入微薄，但阿珍為自己有工作、有收入感到開心：「如果我無咗收入，肯定樣樣都要諗過度過，連（孩子）學個興趣班，都要諗過度過先去報名，𠵱家我一星期有幾百蚊收入，都可以投入去興趣班畀佢學。」

阿珍表示，希望有更多投入工作的機會，期望政府可以增加託兒服務，如平日下午至傍晚、公眾假期這些日子，有託兒服務，她便可以投身全職工作，「好羨慕人哋個啲可以做全職，福利咁好，但係我無辦法，我要兼顧家庭。」

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提到政府將放寬補充勞工計劃，未來僱主也可以輸入外勞做侍應，阿珍直言覺得會對婦女求職有很大影響，擔心現時的工作將來也未必會考慮她：「本身都已經難搵，再加埋呢個外勞，僱主多咗選擇，我哋咪更加難。」阿珍也提到，孩子幼稚園同學的媽媽，不少都有意求職，不過她們同樣擔心，政府放寬輸入外勞，未來會更難就業。

阿珍期望政府在推措施輸入外勞之前，可多協助本港的婦女就業，例如提供交通津貼。她也希望僱主能調整工作安排、設彈性的工作時間，善用現有的婦女勞動力，在解決人手問題的同時，讓婦女有工作、有收入。

譚金蓮指，婦女就業是有一個進程，不少婦女是由散工開始投入市場，隨著家庭適應、孩子長大，慢慢可轉為長工。（資料圖片／盧翊銘攝）

勞聯副主席、勞顧會勞方委員譚金蓮表示，疫情前一直很多公司會聘用婦女及中年人做兼職工作，但隨著疫情期間，流失不少全職僱員後，僱主現時傾向聘用全職僱員，多於設兼職崗位聘用婦女及中年人。

譚指，婦女就業有一個進程，以往不少婦女是由散工開始投入市場，隨著家庭適應、孩子長大，她們慢慢可以轉為長工。但政府提出放寬26個職位可輸入外勞兩年，且僅設時限，不設名額，僱主未來或因考慮到「（外勞）一個頂你（本地散工）三個，行政成本少」而優先考慮輸入外勞，不再設兼職崗位。

她敦促當局盡快就26個職位的空缺、現有人手、及以往從業該行業的失業人數等，進行客觀分析，定出可輸入外勞名額，亦不宜一下子「鬆開」26個職位，應改為分階段、分批放寬。