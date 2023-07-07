含嗎啉乙基嗎啡藥物將禁售　藥劑師：用作治乾咳，市民宜找替代

衞生署今日（7日）公布，含「嗎啉乙基嗎啡」 （Pholcodine）的成人和兒童鎮咳藥，將在明年起撤銷註冊，涉及27款註冊藥劑製品。 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，相關藥物主要用於治療乾咳，惟由於其屬鴉片類藥物，加上過量服用含嗎啉乙基嗎啡藥物可能會造成呼吸困難或心跳過慢等情況，故現時本港已甚少使用，料容易找到替代品。他補充，現時仍持有含嗎啉乙基嗎啡藥物的市民，可以找藥劑師查詢是否需要轉藥。



衞生署今日（7日）公布，含「嗎啉乙基嗎啡」 （Pholcodine）的成人和兒童鎮咳藥，將在明年起撤銷註冊。（資料圖片／張浩維攝）

衞生署表示，藥劑業及毒藥委員會昨日（6日）開會，認為含「嗎啉乙基嗎啡」（Pholcodine）的成人和兒童鎮咳藥，有機會對全身麻醉的神經肌肉阻滯劑產生過敏性休克的風險，決定在明年起撤銷「嗎啉乙基嗎啡」的藥物註冊。

翻查資料，英國藥品和保健品監管機構 （MHRA）於今年3月， 已建議回收相關藥物，原因是愈來愈多證據顯示，使用含「嗎啉乙基嗎啡」的藥物與對麻醉用的神經肌肉阻滯劑（NMBA）產生交叉反應，如在麻醉前12個月內曾用「嗎啉乙基嗎啡」，神經肌肉阻滯劑致過敏性休克的風險由每 10,000宗手術中有1宗增加至4.2宗，而挪威早期研究的數據更指，相關風險可能會持續長達 3 年。

英國藥物委員會 （CHM） 補充，儘管相關風險仍然很小，但作為預防措施，加上最大程度減少過敏反應，故建議回收含「嗎啉乙基嗎啡」的藥物。

崔俊明表示，相關藥物主要用於治療咳嗽，原理是抑制腦部的「咳嗽中樞」神經，令到病人不會咳嗽，「主要用喺乾咳，因為如果有痰嘅話，咳唔到出嚟都有問題。」他指出，「嗎啉乙基嗎啡」為鴉片類藥物，過量服用可能會造成呼吸困難或心跳過慢等情況，而外國亦不時有相關案例，故現時本港已甚少使用，「除非係一啲好頑固嘅乾咳。」

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片 / 高仲明攝）

被問到為何「嗎啉乙基嗎啡」會令身體對麻醉用的神經肌肉阻滯劑產生嚴重過敏反應，崔俊明表示，暫時研究仍未找到出真正的機理，估計可能同「嗎啉乙基嗎啡」令身體產生特別的「免疫球蛋白E」（IgE） 有關。

他續指，現時處方藥物治療咳嗽普遍會用「右美沙芬（Dextromethorphan）」，因其安全性較高，而在普通藥房亦可以購買，料容易可以找到替代品。他補充，現時仍持有含「嗎啉乙基嗎啡」藥物的市民，如服用的分量輕微且非定期要服食仍可繼續服用，但最好找藥劑師查詢是否轉藥。

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，含「嗎啉乙基嗎啡」藥物屬比較舊款的藥物，加上其起效慢，故大部分的藥房甚至沒有入貨，預料明年撤銷註冊對整體鎮咳藥物的供應影響不大。