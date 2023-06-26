童樂居虐兒｜逾卅年經驗女職員多次擲童落地　區院認11罪囚27個月

香港保護兒童會轄下「童樂居」前年爆出虐兒醜聞，逾卅名女職員被控，其中一名有逾卅年幼兒工作經驗的女職員，早前在區域法院承認11項虐兒罪，指她曾涉踩面、掌摑等或多次擲幼童落地墊，其中6名多次遭被告虐待兒童僅1至3歲。法官今(26日)判被告入獄2年3個月，亦是事件被指發後，首宗在區域法院處理的判刑。



女被告陳麗娟（56歲），承認11項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，指她於2021年11月20日至12月18日，在童樂居虐待兩歲大的男童L、一歲大的男童R、兩歲大女童C、三歲男童A、兩歲男童B、兩歲女童B，及數名身份不詳兒童。

女被告陳麗娟在區域法院認11項罪名，被判囚27個月。(資料圖片)

法官張潔宜判刑時指，童樂居內的兒童，大都因為家庭問題才被送到院舍，他們缺乏照顧故更需受到懷愛，且他們年幼，無能力保護自己，是無助的兒童，又指虐兒罪最高可判監10年，重申上訴庭已多次強調同類案件須判具阻嚇刑罰。

未見幼童無作出激怒被告的行為

被告求情時提到工作困難和感到壓力，但張官指，被告一個月內多次暴力對待兒童，行為違反社會及公眾的信任。片段所見，被告暴力對待該些兒童時，該些幼童並無作出不當或激怒被告的行為。至於辯方指院舍有人手不足的情況，張官看片段後認為，大部分場合中，人手比例約為1比7，表面看來認為人手問題並非如此不嚴重。

被告從事幼兒工作逾卅年

案情指，被告於1988年起成為註冊幼兒工作員，1989年開始在童樂居任職幼兒工作員。

其中涉及男童B共有11次事件，包括著波鞋踩向正男童B的臉及右臂，然後按他在地上約20秒；又腳踢其胸口，再用手從男童頭部用力推後；又曾試過用雙手猛烈地搖晃躺在嬰兒床的B，拉直B的左臂使他撞向嬰兒床的木框及掌摑及抓其頭髮。

男童如廁訓練遭掌摑

此外，被告又曾反覆用樽撞向B的口，並拉扯及搖晃B，令B的頭部撞牆；她又曾用右手執起B恤衫後衣領，拉著B步行約5米，然後大力把B擲落地；被告更曾在如廁訓練時，大力捏B的面及猛力拉扯B，又掌摑坐在便盆上的B﹕及按下他的頭等。

男童爬行被拋到一邊

被告又曾提住正在爬行的男童A，並把他抛到一邊，又試過突然捉住A雙臂，將他整個人舉起，再大力拋落地墊，及提住A雙肩前後搖晃和用右膝壓向A的大腿等。

捉住男童L雙腋將他抬起再拋落地墊

被告又曾執起男童R的衣領，將R整個人扯起上半空，再扔他到地墊上；她又試過捉住男童L雙腋抬起他，並行向活動室角落，之後又把男童L抛落地墊，令L向後跌落及頭部撞到地墊。

抽女童C左腿令其跌倒

被告又曾用故事書拍打女童C面部，令她撞到櫃門，然後又捉住C左腿猛烈地拉近自己，令C頭部撞到地上，她並曾用水樽撞向C面部及打C的面。

求情透露最惡劣時1人需照顧23童

被告求情時稱，院舍人手不足，她們原本要一人照顧8童，但最壞情況要一人照顧23童，加上疫情影響，孩子們都不能外出，她工作時感到挑戰，或在這情況下做了錯誤的決定。

案件編號：DCCC 541/ 2022