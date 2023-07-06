5歲女童虐殺案　生父繼母不滿英文審訊求終極上訴　遭上訴庭拒絕

5歲女童Z遭生父及繼母長期虐待，更被迫玩「飛高高」及「扮超人」等遊戲，被拋高至頭撞天花板，翌日死亡，並發現她身上有133處傷。其生父繼母經審訊被裁定謀殺罪成，他們曾就定罪提出上訴，但被駁回，兩人再向上訴庭申請到終審法院上訴的證明書，並提出4大理由，包括認為英文審訊對他們造成不公等，惟上訴庭法官認為該4大理由全無可爭辯之處，拒絕他們的申請。



兩名上訴人分別為女童Z的生父和繼母。父親和繼母同被裁定於2018年1月6日謀殺女童Z，他們開審前承認兩項殘暴對待兒童罪，二人除謀殺罪囚終身，虐兒罪亦判監9年半。

案發經過。(詳看下圖)

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四大理由包括審訊用英文

兩人欲上訴終審法院並提出上訴4大理由中，其中兩項指原審官的指引不足，餘下兩項包括不滿審訊以英文進行，及未就他們不知女童Z胸線退化作明確指引。

法官認為全部理由均無爭辯之處

法官在判辭指，就審訊用英語進行一點，兩上訴人在之前的上訴並未提及，亦未能指出這方面如何令他們不公。法官又指，他們在審訊時有翻譯，除了專家證人外，大部份人均以中文作供，看不到有任何不公或可爭議之處。

至於指原審官指引不足，他們在上訴時已曾提及，上訴庭亦已作解釋，餘下指原審官未清楚說明他們不知女童的胸腺狀況，同樣在上訴時未有提出，但原審官在指引時有提及無證據證明兩名上訴人知情，並叫陪審團在考慮意圖時不用參考這方面證供，故認為他們所提論點亦無爭辯之處。

案件編號：CACC 89/2021

親父繼母部份短訊內容。(詳看下圖)

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女童Z的畫作及手寫字。(詳看下圖)