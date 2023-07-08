回港證臨時專用櫃位今起啟用　有市民仍通宵排10小時爭取即日領證

臨近暑假辦理回港證人數急增，《香港01》昨日報道上環入境辦事處外出現人龍，大批市民通宵輪候「即日籌」。為避免大量市民於清晨排隊，入境處由今（8日）起增設臨時專用櫃位，處理回港證申請，需時兩至三個工作天完成手續。



有市民不知悉新安排，仍選擇通宵排10小時，以即日領取回港證 ; 亦有經專櫃辦理回港證的市民表示，獲告知一星期後才可領證。



1/ 入境處由今（8日）起增設臨時專用櫃位，接收並初步處理回港證申請。（鄧宇詩攝）

爭取即日領證 有市民仍通宵排隊

許太太表示，由於未能成功網上預約，又不知今日加設臨時專用櫃位，昨晚11時已到上環入境處外排隊，最終排第7位，另外，凌晨排隊時仍見3至4個「排隊黨」。她表示，已購買明日的車票返內地，所以必須於今日領取回港證，「沒有失望，有排到，能辦到也是很開心。」她指，由於自己及小朋友持臨時身份證，需辦理回港證出入境，建議政府容許持臨時身份證的人士出入境，以會減低輪候及行政壓力。

入境處由今（8日）起增設臨時專用櫃位，接收並初步處理回港證申請。（鄧宇詩攝）

劉先生今早8時半到達，原本希望能以即日領取的方式申請回港證，無奈名額已滿，在工作人員原告下到臨時專用櫃位申請回港證。（鄧宇詩攝）

辦理證件需時一星期

市民劉先生專程為小朋友辦回港證，他表示，今早8時半到達入境處時，惟即日辦領回港證的名額已爆滿，獲現場工作人員告安排，轉到臨時專用櫃位申請。

他指，工作人員原稱只須2至3個工作天後可領證，但最後獲告知需時一星期，「當然當天拿更有效，沒辦法當天拿的話，下星期拿也可以接受，總比你沒有辦這個證件來得更好。」他認為，新安排不錯，建議加強宣傳，令更多人知悉。