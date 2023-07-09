城巴與煤氣公司合作推氫能巴士　港島車廠安裝加氫設施

近年政府研究使用氫能車，城巴母公司匯達交通與中華煤氣日前簽署合作備忘錄，後者將負責為城巴位於港島的車廠，設計及擴建現有管網，提供燃料電池級別的氫氣，安裝氫氣提取設施，預計設施每日可抽取的氫氣量，足夠10至12輛氫能巴士一天的運作所需，工程料需時一年。

城巴方面，會負責購買和維護氫能巴士，並在指定路線上營運氫巴。城巴早前透露，會於明年引入不少於五輛氫巴。



城巴西九龍新車廠設加氫站 料10月投入服務

城巴首個位於西九龍車廠的加氫站，將於8月在完成安裝，預計今年10月完成安全檢測及人員培訓後，可以正式投入服務，以配合配備IV型車載儲儲氫瓶的首輛氫巴使用。城巴日前指，明年將引入不少五輛續航力逾400公里的量產型氫巴。

城巴今日表示，日前已與中華煤氣簽署合作備忘錄，共同探討採用氫能為巴士的替代能源。城巴將與煤氣公司在城巴港島的車廠合作，前者負責購買和維護氫巴，並在指定路線營運；後者則設計和擴建管網，提供燃料電池級別的氫氣，安裝氫氣提取設施。

每日供應10至12架氫能巴士運作

預料屆時每日可抽取約500公斤氫氣，足夠10至12輛氫能巴士一日的營運所需，工程料需時12個月完成。是次合作備忘錄為期一年，若雙方同意，之後可以延長。

煤氣公司常務董事黃維義表示，現時供應的人工煤氣當中，成份約一半為氫氣，若要透過煤氣管網輸送氫氣，只需在用戶端設氫氣提取設施，便可抽取高純度氫氣。他續指，以煤氣管道輸送氫氣，有助避免路面運輸的風險，亦可節省運輸成本。