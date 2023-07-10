回港證｜市民通宵輪候取即日籌辦證　議員建議用回鄉證代替

中港恢復通關後迎來首個暑假，不少父母為年幼子女申辦「回港證」，入境處的「回港證」網上預約名額持續爆滿，其中上環辦事處有近百人通宵輪候「即日籌」。民建聯立法會議員陳學鋒在今早（10日）港台節目表示，指入境處知悉情況後增加預約時間及提供登記於兩日後處理申請，

他亦建議，若小朋友無法用回港證過關，可用有顯示照片的回鄉證作補充，引述入境處表示會積極考慮。



增加預約時間 取籌失敗仍可登記

民建聯立法會議員陳學鋒在港台節目表示，留意到近日上環辦事處多人輪候即日籌及炒籌情況，並指入境處知悉情況後迅速回應，例如增加預約時間，以及提供取不到即日籌的市民登記預約，可以兩日後處理申請。他提議入境處可以多做宣傳，如告知大眾，除到現場辦理申證，還可以郵寄至入境處辦理，而市民亦可以盡早安排辦證。

小朋友以照片確認身份 回鄉證護照可替代回港證

被問及可否採用回鄉證過期的特殊安排，他指非最好方法，因為牽涉到需要更新電腦系統確保入境以及小朋友樣子變化較快等難題。他舉例指，「我自己有兩個仔，一兩年其實嗰樣已經好唔同咗。」陳學鋒向入境處曾提出建議，若小朋友無法用回港證過關，可用有顯示照片的回鄉證作補充，而入境處會積極考慮。若即日拿不到籌，但因紅、白事需要緊急北上並能展示證明文件，相信入境處會酌情處理，而若到關口才發現回港證過期能否特殊處理，入境處會表示會有當場負責人處理。

+ 2

建議警方加強網上巡查放蛇

至於炒籌問題，他指已同警方溝通，希望他們加強執法巡邏，尤其是網上發現相關情況要適當放蛇。他指炒籌是一個非法及非高調行為，「唔係攞晒紙牌喺度，直情話500蚊一個位，咁唔係嗰類，好多都係私底下運作。」他認為家長若替小朋友申請特區護照，便毋須申請回港證，因為小朋友主要要透過照片確認身份，而特區護照有這個作用。