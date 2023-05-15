旅遊界稱仍欠一半人手　缺逾千旅遊巴司機　憂拖累復甦步伐

本港旅遊業正逐步復甦，但有業界指，人手不足或影響復甦步伐。旅遊促進會總幹事崔定邦今早（15日）在電台節目指，明日（16日）將有2,000人的內地旅行團到港，現時在安排導遊、及旅遊巴士方面比較緊張，重提及旅遊業現時仍欠一半人手，其中旅遊巴士司機尚欠逾千人。



他表明，秋、冬季是香港旅遊旺季，如屆時仍未能解決人力問題，必然影響香港經濟復甦，他也認為輸入外勞是補充人力、恢復本地旅遊業運力的「客觀方法」。



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旅遊促進會總幹事崔定邦在節目提到，明日將有2,000人的內地旅行團到港，據他所知，團友將到沙頭角的農莊食盤菜，惟農莊未能一次過容納所有人，料要分流進餐，「大家都需要嘗試下，畀啲新體驗旅客。」他又指因農莊地方較大、且農莊外也有空間可停泊，多架旅遊巴，相信泊車不成問題。

他續提到，疫情前這類大型旅行團是常見，有數百人至上千人的團到港，但疫情後，今次是第二次有大型旅行團港，「呢個人數無上次咁多，但複雜性就高，要過夜、要安排用餐、安排好多旅遊巴士，有別於2月份嗰團。」

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，秋、冬季是香港旅遊旺季，如業界人手不足問題拖到屆時仍未能解決，便會影響香港復甦的步伐。（資料圖片／梁煥敏攝）

他坦言現時安排導遊、及旅遊巴士方面較緊張，因為現時業界仍欠一半人手空缺未能填補，包括旅行社職員、導遊、旅遊巴士司機等，其中旅遊巴士司機尚欠逾千人，「根本上邊有可能喺本地再請返成千個司機？呢個係不可能做到嘅事，如果唔輸入外勞，運力恢復唔返。」

他亦擔心如當局要求商用車司機做更嚴格的體檢，或會令司機人手更為緊張。他稱現時有香港司機會駕車北上，也有少量內地司機在港駕駛跨境巴士，所以業界認為旅遊巴士司機透過輸入外勞補充屬「客觀做法」。

他表明，秋、冬季是香港旅遊旺季，如人手不足問題拖到屆時仍未能解決，會影響香港復甦的步伐，「如果我哋運地恢復唔到，係直接打擊緊香港經濟復甦。」

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縱橫遊行政總裁袁振寧在同一節目上指，對香港的外遊恢復感樂觀，但現時招聘，即使薪金已上調仍有困難。他續指，要解決人手問題，短期內仍是靠調整人工待遇，令一些已轉行的人考慮重投旅遊業，也希望政府重啟對業界的援助，長遠而言，需要令人見到旅遊業是有前景的行業，才有機會吸引到年輕人入行。

他提到，縱橫遊自去年11月已調薪兩次，而以往底薪較低、收入較不穩定的導遊及領隊，自4月起亦已轉為包薪制，每月2萬至2.5萬元的月薪，「希望佢哋有個安定感比較好。」他續指，相信以包薪制進行招聘也會是未來趨勢。