2760學生參加末代消費文化考察報告獎　新學年辦「智醒消費學堂」

「第24屆消費文化考察報告獎」（簡稱「消化獎」）今天(12日)舉行頒獎典禮，共頒發72個獎項，其中17個獎項於頒獎典禮頒發。本屆獲獎作品題材涵蓋綑綁式消費、環保減廢、以及商戶對傷健消費者的支援等議題，得獎者中有設計出可重用的快速抗原測試棒，又或設計結合洗碗碟機及廚餘機功能的設備。



消費者委員會表示，「消化獎」今年是最後一屆，為迎合現今科技發展及教育模式的轉變，下學年消委會與教育局聯同約30間機構，推出全新教育活動「智醒消費學堂」取代「消化獎」。



「消化獎」由消委會與教育局合辦、政府資訊科技總監辦公室及資訊科技教育領袖協會擔任支持機構，旨在鼓勵中學生透過第一手資料搜集，提升自主學習、觀察、分析及多元思考能力，並培養正確的消費價值觀。本屆共吸引80間學校、約2,760位學生參加；自1999 年舉辦以來，累計有超過380間中學、逾86,000位學生參加。

「消化獎」分初級組及高級組，各組設冠、亞、季軍、最佳選題獎、最佳表達方式獎、以及最佳創意媒體奬，自第19屆起更增設「可持續消費創意設計」主題奬，當中包括最卓越設計獎、最佳實踐獎、以及最創新意念獎，鼓勵學生運用 STEM（科學、科技、工程和數學) 的知識與技巧，構思新設計或改善現有的產品/服務設計，為各種消費議題提供解決方案，並達至可持續消費的目標。每個項目得獎者，可以得1,500元至5,000元不等的獎學金及獎座。

消委會表示，本屆獲獎作品題材廣泛，涵蓋綑綁式消費、環保減廢、以及商戶對傷健消費者的支援等議題。「可持續消費創意設計」的得獎作品極具創意，而且實用性甚高，例如設計出可重用的快速抗原測試棒，每次使用只需更換橡皮障及測試試紙；有隊伍設計結合洗碗碟機及廚餘機功能的設備，將日常廚餘轉化成有機肥料，並直接用於種植，達到轉廢為材。

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教育局局長蔡若蓮致辭表示，消化獎讓學生認識及探討本地的消費文化和消費者權益，也讓他們發揮創意，以不同角度思考消費議題，她感謝消委會多年來推動消費者教育，為學生提供一系列精彩活動和免費學習支援。

「智醒消費學堂」將取代「消化獎」，消委會表示，旨在向中學生灌輸理性消費、可持續消費和綠色生活、消費和社區關懷三大主題的重要資訊，並融入中學課程，包括「公民、經濟與社會科」、「價值觀教育」及「科技教育」等。

「智醒消費學堂」分為兩階段，首階段即將於2023/24及2024/25學年推行，包括專題研習、網上問答及IG帖文創作3項比賽；次階段將於2025/26學年及之後推出，將委任過去得獎同學擔任消費大使，協助推動消費者教育。

消委會主席陳錦榮於致辭時表示，希望「智醒消費學堂」能夠承先啟後，繼往開來，以全新面貌與各位繼續在學界推廣消費者教育，期望學生透過活動建立正面消費價值觀和態度，引領更多青少年成為「智醒」消費新一代。他希望新計劃可以吸引更多中學生參與，用自己喜愛的方式，認識及反思身邊有趣的消費議題。

本港女子桌球精英運動員吳安儀在啟動禮上，連同蔡若蓮、陳錦榮與3間學校的學生代表分組，就「智醒消費學堂」的宣傳片內容進行快問快答比賽，現場觀眾亦踴躍透過手機投選正確答案。