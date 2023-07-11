聯合醫院S座大樓建築地盤混凝土模板變形　損毀診症室的玻璃窗

聯合醫院公布，醫院S座新翼大樓建築地盤一小幅混凝土模板，今日（11日）早上11時許，在承建商進行混凝土澆置工程期間受力變形，令混凝土流出模板圍封範圍並損毀醫院牙科及口腔頜面外科一個相鄰的診症室的玻璃窗。



事件中沒有病人及職員受傷，病人服務亦沒有受影響。翻查資料，醫院S座新翼大樓承建商為利基-現代建設聯營（build king – hyundai joint venture）。



聯合醫院公布，醫院S座新翼大樓建築地盤一小幅混凝土模板，今日（11日）早上11時許，在承建商進行混凝土澆置工程期間受力變形，令混凝土流出模板圍封範圍並損毀本院牙科及口腔頜面外科一個相鄰的診症室的玻璃窗。事件中沒有病人及職員受傷，病人服務亦沒有受影響。

醫院非常關注事件，要求承建商嚴肅跟進並防止同類事件再次發生，承建商已即時暫停相關工程部分的混凝土澆置工序，以確保安全。本院已透過早期事故通報系統，向醫院管理局總辦事處報告事件。

翻查資料，醫院S座新翼大樓承建商為利基-現代建設聯營（build king – hyundai joint venture）。據立法會文件顯示，「基督教聯合醫院擴建計劃 - 主要工程 (上層結構及翻新工程）」涉款163億元，當中基督教聯合醫務協會承擔的港幣1億元款項。