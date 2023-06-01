戒煙｜逾3600人參加「無煙跑服日」　與無煙代言人一齊做運動

每年5月31日為世界衞生組織所訂的「世界無煙日」，提高全球對煙草禍害的關注。今年香港吸煙與健康委員會以「零煙世代在眼前 戒煙贏在起跑線」為主題，連續第三年舉辦「無煙跑服日」，共吸引逾3,600人於5月31日響應穿上跑服或運動服，藉此推動吸煙人士以運動起步戒掉煙癮，提高戒煙的成功率。



要進一步將香港的吸煙率由現時9.5%下降至政府訂下於2025年的 7.8%吸煙率目標，吸煙與健康委員會指出，除要推動煙民戒煙，亦要防「新煙民」，尤其面對煙草商各種形形式式的宣傳滲透，無煙教育絕是不可或缺的一環，必須從小灌輸小朋友煙草禍害。

委員會主席湯修齊於今天出席「無煙跑服日」學校活動時說表示，除了吸煙者身上煙味難消外，更可導致多種致命疾病和癌症，市民的醫療費用亦相應大增。他鼓勵學校重視無煙教育，教導學生不要吸煙，目的是要為吸煙人口截龍，早日達至零煙世代。

中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園校長張翠芬提及優質成長環境的重要性，並指出今年由委員會舉辦的無煙跑服日，不但可以加深幼兒對無煙環境的認識和印象，也讓學生從小就認識無煙生活，更期望學生將無煙信息傳遞給身邊的同輩朋友、家庭成員和長輩，一起享受健康生活帶來的益處。

無煙代言人「咪點我」亦於現場帶領幼稚園學生學習做伸展運動，推動他們身體力行建立健康的生活習慣。他亦不忘提醒學生吸煙會產生二手煙，傷害身邊的人。只有吸煙人士徹底戒煙，才能遠離煙害。每位學生亦獲贈送一套兩本「二手煙．不再見」。