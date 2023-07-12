新聞處拒公開採訪習近平訪港名單　申訴署：投訴不成立但有缺失

去年七一回歸慶典，國家主席習近平訪港，政府新處聞只安排獲邀傳媒採訪。申訴專員公署最新一份年報披露，有投訴人向申訴署引用《公開資料守則》，投訴新聞處拒絕提供「傳媒邀請採訪名單」。



申訴署經處理後，接納新聞處以「如披露會令本港的保安受到傷害或損害」為由拒絕的解釋，但認為新聞處要清楚回應投訴人，個案結論為「投訴不成立，但機構另有缺失」。



習近平與李家超。（聯合採訪／美聯社）

申訴專員公署年報顯示，2022/23年度有67宗涉及《公開資料守則》投訴，是近五年最少，在已終結的71宗涉及個案中，有18宗（25%）有不足之處，相比2019/20年度的48%、2020/21年度的43%及2021/22年度的32%，亦屬近年最低。

新聞處解釋：如披露會令本港保安受到傷害或損害

其中一宗投訴涉及去年七一回歸慶祝活動，投訴人向政府新聞處索取「傳媒邀請採訪名單」，以及與揀選傳媒機構的準則有關的內部指引、政策及通訊文件。新聞處援引《守則》第2.3(b)段，即「如披露會令本港的保安受到傷害或損害」為由拒絕。

新聞處解釋，國家主席習近平於2022年出席香港回歸 25周年的主要慶祝活動，披露受邀的傳媒機構名單，將傷害或損害習主席訪港期間的保安工作，亦會協助他人日後規避保安查核機制。

新聞處又指，由於已為未受邀到活動現場的傳媒機構提供另一採訪選項，而披露有關名單可導致極其嚴重的傷害，並不認為披露資料所涉的公眾利益超越可能造成的傷害或損害。

申訴署表示，接納新聞處的解釋，但認為新聞處在回應其中一部份的索取資料要求時，應清楚告知投訴人並無擁有相關的指引、政策及通訊文件，署方結論為「投訴不成立，但機構另有缺失」。