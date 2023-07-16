消費券2023｜7.16發第二輪$2000　650萬市民合資格　新申請佔22萬

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay HK/Tap & Go】下周日（16日）將發放下一輪的消費券，政府發言人今日（13日）表示，約650萬名市民已獲核實資格領取消費券，當中包括約22萬名新合資格的登記人。



政府發言人提醒，如以八達通收取消費券市民想在7月16日拿取到第二輪的消費券，需在6月30日或之前，累積合資格消費總額達3,000元，否則將會順延在翌月16日獲發相關券額，而最遲須在今年10月31日或之前符合累積消費要求。



▼4月16日 發放消費券2023年第一期消費券▼



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新一期的消費券將在下周日（16日）發放，政府發言人今日（13日）表示，約650萬名市民已獲核實資格領取消費券，當中包括約22萬名新合資格的登記人。現有合資格登記人由於早前已領取了第一期的消費券，故在下周日可領取餘下的消費券2000元。

八達通領券者 要在本月底用光首輪$3000 否則延期

政府發言人提醒，如以八達通收取消費券的市民想在7月16日拿取到第二輪的消費券，需在6月30日或之前，累積合資格消費總額達3,000元，否則將會順延在翌月16日獲發相關券額，而最遲須在今年10月31日或之前符合累積消費要求。

至於新合資格的登記人，則可以在下周日領取消費券3000元，而第二期的消費券則在10月16日可以人領取。

被通知不合資格者 可在14天內書面提覆檢申請

政府已透過特定電話號碼（6059 1120）向所有已完成資格審核的登記人發出審核結果短訊通知。市民亦可透過熱線18 5000的語音系統，查詢其資格審核結果和將獲發的券額。被通知不符合計劃資格準則的登記人，如有異議，可在收到相關短訊通知後14天內以書面提出覆檢申請。

發言人亦表示，消費券計劃秘書處較早前抽取小部分登記人作資格審核，並通過短訊及電話聯絡被抽查的登記人，邀請他們提供相關的證明文件。如果因提交文件進度而未能趕及在7月16日獲發消費券，秘書處或其承辦商會在收到市民提交文件後盡快完成審核工作，並安排補發消費券予通過審核的市民。