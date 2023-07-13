房委會延長暫緩發出遷出公屋通知書安排六個月　措施推行至今年底

2020年新冠疫情嚴峻，打擊基屠生計。房委會為幫助有經濟困難的租戶渡過困境，在該年5至10月採取臨時措施，公屋租戶如有短暫經濟困難未能及時繳交租金，可向房委會申請暫緩發出遷出通知書，成功申請的租戶將暫緩遷出通知書。該措施六度延長至今年6月。

房委會今日（13日）宣布，再延長措施至今年12月。



申訴專員公署今日（13日）公布房屋署「長者住屋」及「改建一人單位」主動調查報告，建議房屋署考慮停止將二型及三型設計「長者住屋」繼續編配予一般公屋申請者。（資料圖片／林靄怡攝）

房委會早前因新冠疫情嚴峻，故在2020年5月至10月採取臨時措施，公屋租戶如有短暫經濟困難未能及時繳交租金，可向房委會申請暫緩發出遷出通知書，如成功申請者，將暫緩發出遷出通知書。

房委會其後六度延長措施至2023年6月，而今次再決定再度延長有關措施至今年12月，為期六個月，即公屋租戶如在2023年7月至12月期間，有短暫經濟困難未能及時繳交租金，可向房委會申請暫緩發出遷出通知書。

此外，房委會一直透過租金援助計劃協助有短暫經濟困難的公屋租戶。在計劃下，合資格的申請人可獲減免一半或四分之一租金，為期兩年。當租援受助人的家庭收入有所改善，或家庭人數有變動時，須主動通知房委會，以作資格覆核。房委會亦會抽樣調查，以防止濫用。