城寨居民清拆時選擇收補償金　年邁欲申公屋被指不符資格　求覆核

九龍城寨前居民，上世紀八十年代港英政府決定清拆時，選擇收取15萬元補償金並放棄入住公屋。該前居民現已年逾七十，因失業及耗盡積蓄，獲准住過度性房屋，惟他去年兩度申請公屋，均遭房委會拒絕。他今年再作申請，被指因當年接受了補償金，不符合申請資格。該前居民認為誶政策過於硬性，又未考慮他現時的處境，認為有違憲之嫌，因而入稟要求法庭覆核房委會的決定。



申請人許建宏(譯音)，答辯人香港房屋委員會。

居民可選擇公屋或以補償金買居屋

入稟狀指，許現年74歲，他於上世紀八十年代曾與人合資購買九龍城寨一個單位。1987年港英政府決定要清拆九龍城寨，向寨內居民作補償，合資格居民可獲派公屋，或獲得與其單位同等市值的補償金，或獲比市值高三倍的補償金，並獲購買居屋的優先資格。

申請人許建宏不滿申請公屋被拒，入稟高等法院求司法覆核。（資料圖片）

去年失業淪露宿者

許當時放棄入住公屋，取了補償金15萬元，他沒有用該款項買居屋，而在佐敦租劏房住。後來他搬到深水埗住床位。許於去年失去園丁工作，之後一直沒有收入，並淪為露宿者。後來有社工協助他申請綜緩及公屋。他今年3月獲批綜緩，並獲安排居於酒店過渡性房屋，由於屋內無廚房，他今年7月遷往元朗「博愛江夏圍村」的過度性房屋。

兩度申請公屋均被拒

許在2021年以「高齡單身人士」身份申請優先配屋計劃，但被拒絕，社工兩度為他撰信，指許已耗盡積蓄，沒錢租床位，雙腿退化難以上落樓梯，並有多種疾病等理由，希望能分配到公屋。房委會去年7及9月先後拒絕他，並指許不合資格申請。

房委會稱接受補償金不符合資格

許於今年3月再提交申請，並稱他現只有積蓄704元，惟房委會4月時回覆他指，許當年接受九龍城寨補償金，並選擇自行安排居所，根據「申請須知」，許不符合申請公屋的資格，他申請過渡性房屋亦面臨阻滯，又令他不合資格申請現金津貼試行計劃。

未考慮其現時的經濟及身體情況

許認為因他當年選擇補償金及自行安排居所，令他與其他前業主有差別待遇，又指房委會沒有考慮他現時的經濟及身體情況，要求法庭覆核及推翻房委會拒批他申請公屋的決定，及要求法庭指示房委會處理其公屋申請。