警方好市民獎展覽　參觀市民：港人守望相助　唔係無人情味

警方「好市民奬勵計劃」踏入50週年，警務處於5區設巡迴展覽，周一（10日）起至本周日，於中環國際金融中心舉行展覽中更有兩位昔日得獎者擔任義工，她們以自身經歷令其他市民知道成為好市民並非難事。有市民參觀展覽後指，透過展覽獲得正能量。



機警銀行分行主管 阻長者墮投資騙案

2021 全年好市民獎得主「蓮姐」為石籬邨物業總屋宇監督，蓮姐多年來關心屋邨的長者和行動不便的住戶，憑著敏銳的觸角，半年內成功拯救3位長者的性命。蓮姐指，相關展覽能增加社會和諧，令大家多關心身邊人，「最好18區做足，鄰里之間多啲關顧，大家融洽啲，咁個社區就和諧。」

另一位 2021 年好市民獎得主為南洋商業銀行分行主管卓女士。她在銀行當值期間遇到一名年近七十歲的婆婆，要求提取其約900萬的所有存款，用作海外投資。警覺性高的卓女士向婆婆了解投資計劃後，直指計劃屬騙案，勸喻切勿投資，婆婆起初不相信，幸好卓女士沒有放棄，更尋求警方協助一齊解說，成功阻止婆婆免受嚴重損失。卓女士其後以「好市民」身分與長者分享防騙訊息，「希望每一次做宣傳，都可以拍醒一個人。」

今次展覽以70年代懷舊好市民戲院作為主題，場內有4位「好市民聯盟」超人的 1:1 雕塑大公仔，讓市民打卡。除此之外，是次展覽內亦會播放《尋民記》特輯，特輯邀請了4位由70年代至千禧年代具代表性案件的得獎者接受訪問。

展覽現場亦設有好市民獎問答遊戲機，正確回答三條問題後，可獲取精美紀念品，包括有懷舊元素的移動拼圖、扭計骰及飛行棋等。

參觀完展覽的小金子婆婆（右）指，展覽讓她有回到70年代的感覺，更給予她正能量。（鄧宇詩攝）

參觀完展覽的「小金子」婆婆指，展覽讓她有回到70年代的感覺，更給予她正能量，「我哋知道香港人唔係無人情味，佢哋都會守望相助。」

是次展覽結束後，第三站的「好市民獎勵計劃」展覽將會在 9 月 2 日至 9 月 8 日 在旺角新世紀廣場舉行。