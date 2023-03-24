專家顧問團｜袁國勇三度收安全威脅訊息　政府高度重視：嚴肅跟進

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（23日）在報章撰文回顧過去三次疫情，提及因建議禁販售活動物，共接獲三次安全受威脅的訊息。



政府發言人今（24日）回應袁國勇文章，稱就新冠疫情期間對個別政府專家顧問懷疑安全受威脅表示高度重視及向專家成員作出跟進，強調對任何人試圖以違法手段影響專家，政府定必嚴肅跟進。



發言人又說，按疫專家顧問團工作會繼續，會不時評估風險及留意世衞評估等，適時調整應變級別，並考慮抗疫專家顧問團的未來路向。



政府專家顧問之一的袁國勇，昨日在報章撰文回顧1997年H5N1禽流感、2003年沙士及近年新冠疫情，提到三次均提出禁售活動物，因而三度收到安全受威脅的訊息。袁在文章中亦重申，大流行肆虐的日子必定重臨，籲要做好準備，否則將付出巨大代價。

政府發言人今日回應袁國勇文章，稱衷心感謝抗疫專家顧問團成員提供專業意見，就新冠疫情期間對個別政府專家顧問懷疑安全受到威脅表示高度重視，並已與專家成員作出跟進，確保專家顧問團能夠安全履行其職能。政府強調對任何人試圖以違法手段影響專家，特區政府定必嚴肅跟進。

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政府發言人表示，香港經過三年疫情，隨着病毒不斷變異及Omicron成為主流病毒株，加上本地醫療系統防治能力，以至整體社會的應對能力均有所提升，新冠病毒對本地公共衞生構成的風險水平已明顯改變。

政府指自「隔離令」措施在撤銷後，政府對疫情的管理，邁向新階段、新模式，逐步建立新常態系統，把新冠作為其中一種上呼吸道疾病來管理，而3月1日全面撤銷口罩令，更代表所有社交距離措施正式結束，社會邁向全面復常。

發言人又說， 由於世界衞生組織現時仍把新冠疫情定為「國際關注的突發公共衞生事件」，加上大流行尚未結束，政府仍維持「緊急」應變級別，並會繼續抗疫專家顧問團的工作。當局會不時評估風險、密切監察病毒變異情況及重點保護高危群組，按實際情況採取相應的防控措施，並留意世衞對疫情的最新評估，以適時調整應變級別，並考慮抗疫專家顧問團的未來路向。

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