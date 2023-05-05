疫症大流行結束｜袁國勇再促徹底審視疫情　警告另一場肯定會出現

世界衛生組織（WHO）周五（5日）宣布，持續三年的新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」，解除公共衞生緊急狀態。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇強調必須牢記新冠病毒疫情教訓，重申必須就疫情期間措施及教訓展開進行徹底審視（conduct a thorough review）。



袁國勇警告，另一場疫症大流行肯定會出現，目前的研究證據表明它將來自動物宿主，因此「我們必須保護牠們的自然棲息地，禁止出售野生動物」。



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袁國勇：香港市民抗疫打了漂亮一仗

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五表示，突發事件委員會（Emergency Committee）周四召開第15次開會，建議他宣布「國際關注的突發公共衛生事件」結束，「我接受建議」，代表持續三年多的新冠病毒疫症大流行結束。

袁國勇表示，很高興到達疫症大流行里程碑，形容「香港市民打了漂亮一仗」（The HK people have fought a good fight），在抗疫的措施方面表現出韌性，積極配合，例如戴口罩、檢測、隔離和檢疫；醫護人員已經證明他們是敬業和專業的治療團隊。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇再促徹底審視疫情。（資料圖片 / 羅君豪攝）

我有幸有機會從2003年到2023年的20年裡，為家鄉和出生地——香港服務，抗擊傳染病爆發。 港大微生物學系講座教授袁國勇

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新疫情將來自動物宿主

促保護自然棲息地及禁售野生動物

展望未來，袁國勇表示，必須對新出現的傳染病保持警惕，「另一場疫症大流行肯定會回來困擾我們。」（Another pandemic will most certainly return to haunt us），他指目前的研究證據表明，它將來自動物宿主。我們必須保護動物的自然棲息地，禁止出售野生動物。我們必須相信科學並準備應對系統、基礎設施和軟件，以最大限度地減少下一次大流行帶來的死亡率、身心疾病和社會經濟困難。

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袁國勇：徹底審視對準備下一次大流行至關重要

袁國勇強調必須牢記新冠病毒疫情教訓，他再次提出就疫情期間應對措施和教訓，展開徹底審視（We must conduct a thorough review of our responses and the lessons learned from COVID19），「這個審視對於準備應對下一次疫症大流行至關重要，可促進公眾信任，這對更好的治理必不可少。」

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