疫症大流行結束｜袁國勇再促徹底審視疫情　警告另一場肯定會出現

世界衛生組織(WHO)周五(5日)宣布,持續三年的新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」,解除公共衞生緊急狀態。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇強調必須牢記新冠病毒疫情教訓,重申必須就疫情期間措施及教訓展開進行徹底審視(conduct a thorough review)。



袁國勇警告,另一場疫症大流行肯定會出現,目前的研究證據表明它將來自動物宿主,因此「我們必須保護牠們的自然棲息地,禁止出售野生動物」。



袁國勇:香港市民抗疫打了漂亮一仗

世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周五表示,突發事件委員會(Emergency Committee)周四召開第15次開會,建議他宣布「國際關注的突發公共衛生事件」結束,「我接受建議」,代表持續三年多的新冠病毒疫症大流行結束。

袁國勇表示,很高興到達疫症大流行里程碑,形容「香港市民打了漂亮一仗」(The HK people have fought a good fight),在抗疫的措施方面表現出韌性,積極配合,例如戴口罩、檢測、隔離和檢疫;醫護人員已經證明他們是敬業和專業的治療團隊。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇再促徹底審視疫情。(資料圖片 / 羅君豪攝)

我有幸有機會從2003年到2023年的20年裡,為家鄉和出生地——香港服務,抗擊傳染病爆發。 港大微生物學系講座教授袁國勇

新疫情將來自動物宿主

促保護自然棲息地及禁售野生動物

展望未來,袁國勇表示,必須對新出現的傳染病保持警惕,「另一場疫症大流行肯定會回來困擾我們。」(Another pandemic will most certainly return to haunt us),他指目前的研究證據表明,它將來自動物宿主。我們必須保護動物的自然棲息地,禁止出售野生動物。我們必須相信科學並準備應對系統、基礎設施和軟件,以最大限度地減少下一次大流行帶來的死亡率、身心疾病和社會經濟困難。

袁國勇:徹底審視對準備下一次大流行至關重要

袁國勇強調必須牢記新冠病毒疫情教訓,他再次提出就疫情期間應對措施和教訓,展開徹底審視(We must conduct a thorough review of our responses and the lessons learned from COVID19),「這個審視對於準備應對下一次疫症大流行至關重要,可促進公眾信任,這對更好的治理必不可少。」

