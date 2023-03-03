土耳其地震｜哈士其被困瓦礫23日　救援隊聽見狗吠　挖2小時救牠

土耳其南部與敘利亞交界2月6日發生規模7.8強震，據法新社報導，目前累計死亡人數上修至5萬人。當地媒體報導，土耳其哈泰省一組救援隊偶然聽見狗叫聲，果真發現一隻受困瓦礫中的哈士奇，經過2小時奮力救援才成功救出牠。而這隻哈士奇當時已被埋第23天，在沒有食物和水的情況下奇蹟存活。



據土耳其媒體1日報導，哈泰省安塔基亞市（Antakya）救援隊在當地城鎮尋找臨時避難所時偶然聽到狗叫聲，並在殘骸縫隙鐘看到狗狗的鼻子，經過2個小時奮力救援後，這隻名叫艾歷克斯（Alex）的哈士奇犬幸運被從瓦礫堆中抱了出來。現場影片可見，艾歷克斯獲救時舔了舔救援人員的臉，雖然眼神有些驚恐，體力虛弱，但身上並無明顯傷勢。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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土耳其動物權利聯盟「HAYTAP」志工波拉特（Osman Polat）接受當地媒體訪問時表示，艾歷克斯被送來野地獸醫院後獲得良好照護，除了體重下降很多以外，其他健康狀況出乎意料地好，「他在間縫裡撐了超過22天，不吃不喝，這真是個奇蹟。」據信，艾歷克斯應該是在2月6日一棟2層樓高建築倒塌時不幸受困其中。

根據法新社統計，土耳其強震的罹難者增至4萬4374人，敘利亞政府與武裝分裂分子控制地區的死亡統計為5951人，截至2月28日，兩國死亡人數至少達到5萬325 人。

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