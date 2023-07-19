書展2023｜中四女生盼從醫冀考好DSE　拖篋買參考書：要買到滿咗

香港書展2023今日（19日）開鑼，亦撞正中學文憑試（DSE）放榜，書展現場也有不少帶拖篋或手推車購買補充練習的市民。新學年升中四的羅同學表示，每年都會帶行李箱到書展買書，今日亦打算花1,000多元買參考書及英文書等，「買到滿咗（行李箱）就得㗎喇」。她坦言希望打好基礎備戰DSE，因未來想做醫生或律師，對英文要求較高。



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每年書展除小說、散文等文學書籍外，補充練習及參考書也會吸引一眾家長及學生前來「掃貨」。今日書展人流雖不算多，但也有不少家長、甚至學生，拖着行李箱或手推車，到補充練習攤檔購書，希望子女或自己可以學業進步。

即將升上中四的羅同學，拖着行李箱與兩名同學共遊書展。她指除疫情外每年都會逛書展，且每年都會帶行李箱，今日暫時已買了4本英文小說、化學科補充練習及雅思（IELTS）的英文試題，估計會花1,000多元，笑言：「買到滿咗（行李箱）就得㗎喇」。羅同學表示，將來最希望讀醫，其次是法律，對英文要求尤其高，故需要考好DSE，希望多買多做打好基礎，實現夢想。

陳同學即將升中六考DSE，買入中文習作題備戰。（何瑞芬攝）

另一名希望提升成績的，是即將升讀中六的陳同學。他今日與同學們同遊書展，特別逛了補充練習攤檔，同行幾人均有所收穫。陳同學稱，家中已買了一些練習，今日用119買了一本中文科練習，稍後若看到合適也會買。他指自己需要提升中文水平，笑言文言文及白話文也難，「冇理由到時中文達唔到要求」。

黃太稱為小二女兒買了10多本補充練習。（何瑞芬攝）

黃太則帶小二幼女及中四長子到書展，並為女兒花1,000多元買入十多本補充練習，當中包括小三小四的練習本，希望一勞永逸。她笑稱長子不願買補充練習，想買歷史書籍，例如烏克蘭總統澤連斯基的書，故只為女兒買，「靠老師教真係快唔記得咗，要多啲寫同睇」，又稱一般書局買補充練習約9折價錢，書展則8折到85折，故價格適宜。