書展2023｜內地客疫後來港購書　對港府下架個別圖書：覺得很不OK

香港書展今日（19日）開鑼，早前在圖書館下架的部分書籍在少數攤位有發售，包括藍藍的天有限公司有展出資深傳媒人區家麟的《潮池》。

有人疫情後再從內地來港參與書展，稱有留意到公共圖書館將書下架的事，直言做法「很不okay。」，也對區家麟的著作被下架感可惜，又指其著作《潮池》屬遊記，不解為何要下架，「我會覺得匪夷所思，這麼敏感？遊記而已，你要把它撤掉。」也有多名本地客提到對公共圖書館的做法有質疑，認為圖書館藏書理應多元化，「唔應該局限係你想人睇嘅書，先擺喺圖書館。」



從內地來港的李小姐（化名）疫情前每年會來香港參與書展，今次是自2020年因疫情無法來港後首度再來參與書展。她表示，一直有留意區家麟的文章，也有關注對方的社交平台，對其著作遭香港公共圖書館下架直言可惜。

內地書迷：把圖書下架有違自由價值

「因為覺得說圖書館這個東西，你應該去接納多元，讓市民了解說這個社會、文化，有更多元觀點，知道香港這地方發生過甚麼事情。」她續指，如政府將不利於他們觀點的作品下架，是與香港的民主、自由價值相違背，「我覺得很不okay。」

她表示，區家麟的《潮池》屬遊記，也不解為何要下架，「我會覺得匪夷所思，這麼敏感？遊記而已，你要把它撤掉。」

李小姐表示考慮買下區家麟的書，又指書展內仍有很多書籍可了解到中國歷史及香港文化，料會在書展會消費約千元，未來都會繼續來港，不過她亦坦言擔心帶書過關或遇問題。

區家麟的著作在書展攤位內如常發售。（余俊亮攝）

姚先生則指，對公共圖書館將部分藏書下架的做法感無奈，同樣表示不解為何區家麟所著的《潮池》是遊記也要下架，續反問記者是否知道原因。姚先生說擔心有書被下架，令他擔心以後或無法再讀這些書，會嘗試在書展找更多被下架的書籍考慮購買。

港人亦不解 特意來看下架書

從事護士袁小姐則表示，在社交平台見到有帖文稱書展有遭公共圖書館下架的書展出，所以前來看書，「都會睇一睇，睇下係咪啱自己。」

袁小姐直言覺得圖書館將書下架的做法「麻麻」，並指圖書館是不少公眾會去看書的地方，理應多元化，有不同書籍供不同人士選擇，「唔應該局限係你想人睇嘅書，先擺喺圖書館。」

她也擔心如果公共圖書館藏書有限制，也會令來看書的人視野受限，「始終點樣令你視野廣闊少少都係靠睇書，無論支唔支持都可以睇下其他人嘅意見。」

袁小姐

冀圖書館能容納多元書籍

同樣駐足看書的陳小姐則表示，對遭公共圖書館下架、但在書展展出的書感好奇。但她為圖書館將書下架的做法令她感到不開心：「都悲㗎，都好值得思考，唔會話好情緒化，但好sad囉。」她期望未來公共圖書館會恢復開放態度，能容納多元的書籍。

另一位買書的周小姐指，去年書展也有買區家麟的書，今年特意再來買《亂流》。她提到，先前圖書館將區家麟著作下架一事，無影響她購買這本書的意欲。

不過，她坦言覺得圖書館將部分藏書下架的做法「有啲over」，亦認為做法會製造恐慌，「你想人哋去圖書館㗎。」她又認為，一個人不會因為讀一本書便輕易受影響，「咁易影響到就唔使教育喇。」