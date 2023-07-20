書展2023｜蔡若蓮推介《牧羊少年奇幻之旅》　勉勵同學勇於追夢

香港中華出入口商會及香港教育工作者聯會（教聯會）今日（20日）舉行第八屆「我們一起悅讀的日子」學生閱讀寫作活動，為同學提供資助購書，以鼓勵學生培養閱讀習慣並寫作成書，教育局局長蔡若蓮勉勵同學自強不息，追逐夢想。



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教育局局長蔡若蓮作活動主禮嘉賓，自稱為書迷，熱愛閱讀及寫作，勉勵同學追尋理想及目標途上，會遇上不少阻滯及別人的不認同，需要克服困難及別人的挑戰。又寄語同學用積極態度迎接生活轉變及困難，「我哋要自強不息，勇往直前」

蔡若蓮表示，教育局有大力推廣閱讀，包括推出閱讀津貼、增添學校的圖書館館藏、為教師舉辦培訓以協助學生提升閱讀能力等。她又推介多本好書予學生，包括《天地一沙鷗》、《牧羊少年奇幻之旅》等。

中華出入口商會、教聯會「一起悅讀」活動 千名師生參加

活動籌委會主席、香港中華出入口商會副秘長李文斌致歡迎辭時表示，活動今年進入第八屆，前後吸引了逾7,000名中小學生參與，至今投放了接近1,000萬元資金。今年活動，有逾50間中小學和約1,000名師生參與，今年主題是「勇毅前行」，邀請消防處處長楊恩健分享救人經驗。活動安排學生參觀書展及創作故事，作品將於明年印刷出版。