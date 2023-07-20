紅隧易通行｜一文看清7.23行車安排　收費廣場來回行車線各減半

紅隧海底隧道下周日（23日）清晨5時起實施不停車繳費系統「易通行」，運輸署將於當日凌晨1時起分階段實施臨時交通安排，紅隧來回方向及支路將由凌晨4時至5時封閉。實施「易通行」後，紅隧收費廣場來回各8條行車線，會改為各4條行車線，巴士以外的駕駛者可靠左邊3條行車線行駛。



《香港01》整合運輸署及警方資料，一文看清紅隧當日封路及實施易通行後的交通安排。



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1、封路



介乎紅磡站平台與科學館道的暢運道天橋西行慢線將於凌晨零時30分至上午5時30分封閉。

下列道路將於凌晨1時至4時封閉：

－紅隧出口（往九龍方向）至海底隧道收費廣場前的慢線

－紅隧收費廣場（往九龍方向）的部分收費亭通道

紅隧收費廣場（往九龍方向）的巴士專線將於凌晨1時至4時撤銷，沿紅隧管道（往九龍方向）往尖沙咀及葵涌的自動繳費車輛可使用上述臨時撤銷的巴士專線路段及自動繳費通道。

下列道路將於凌晨2時至4時封閉：

－紅康莊道近紅隧收費廣場（往香港方向）的部分行車線

－紅隧收費廣場（往香港方向）的部分收費亭通道

另外，告士打道東行近灣仔運動場的部分行車線將於凌晨3時至4時封閉；紅隧及所有往紅隧的支路將於凌晨4時至上午5時封閉。

紅隧7月23日起實施易通行。（資料圖片）

2、交通改道



－由公主道南行往香港的車輛可改經漆咸道南南行、暢運道東行、康莊道北行、漆咸道北東行、東九龍走廊東行、啟德隧道東行及觀塘繞道東行經東區海底隧道前往；或改經漆咸道南南行、柯士甸道西行、連翔道及西九龍公路南行經西區海底隧道前往；或改經紅磡繞道南行、梳士巴利道西行、九龍公園徑北行、柯士甸道西西行、連翔道及西九龍公路南行經西區海底隧道前往；

－由漆咸道北西行往香港的車輛可改經漆咸道南、加士居道西行、西九龍走廊西行、渡船街、櫻桃街西行、連翔道及西九龍公路南行經西區海底隧道前往；

－由漆咸道南東行往香港的車輛可改經漆咸道北東行、東九龍走廊東行、啟德隧道東行及觀塘繞道東行經東區海底隧道前往；

▼7月23日凌晨 紅隧推易通行前封路安排▼



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－由康莊道北行往香港的車輛可改經漆咸道北東行、東九龍走廊東行、啟德隧道東行及觀塘繞道東行經東區海底隧道前往；或改經漆咸道南、加士居道西行、西九龍走廊西行、渡船街、櫻桃街西行、連翔道及西九龍公路南行經西區海底隧道前往；

－由告士打道東行往九龍的車輛可改經馬師道北行、鴻興道天橋、維園道東行及東區走廊東行經東區海底隧道前往；或改經馬師道北行、鴻興道西行、龍和道西行、民祥街西行及干諾道中天橋西行經西區海底隧道前往；

－由堅拿道天橋北行往九龍的車輛可改經灣仔交匯處、鴻興道天橋、維園道東行及東區走廊東行經東區海底隧道前往；或改經灣仔交匯處、告士打道西行、夏愨道西行及干諾道中天橋西行經西區海底隧道前往；

－由告士打道西行往九龍的車輛可改經杜老誌道天橋、杜老誌道北行、鴻興道東行、鴻興道天橋東行、維園道東行及東區走廊東行經東區海底隧道前往；或改經夏愨道西行及干諾道中天橋西行經西區海底隧道前往；及

－由鴻興道南行經巴士專線往九龍的車輛可改經運盛街、鴻興道天橋、維園道東行及東區走廊東行經東區海底隧道前往；或改經運盛街、鴻興道西行、龍和道西行、民祥街西行及干諾道中天橋西行經西區海底隧道前往。

3、公共交通工具



共有九條通宵專營巴士路線（N11、N118、N121、N122、N170、N171、N182、N373、N368號線）及一條通宵專線小巴路線（49S號線）需改道行經東區海底隧道或西區海底隧道。

紅隧實施「易通行」的臨時安排。（運輸署文件）

另外，運輸署署長羅淑佩今日（20日）呼籲當日凌晨需出行的駕駛者應注意路面路牌及警方指示，並及早策劃行程和預留額外行車時間，倘選乘的士，因不同隧道收費不一，故應與的士司機保持溝通。

4、惡劣天氣安排



天文台預計下周或有颱風，羅淑佩稱若天文台發出八號風球，則易通行實施的時間會順延一星期至7月30日實施；但如已開始工程，安全情況下會如期推易通行，但封路時間有機會會延長。

5、紅隧收費廣場安排



總工程師／交通工程（九龍）王志恒表示，現時往九龍方向有8條收費通道，包括3條自動繳費和5條人手收費及通道，實施易通行後所有收費通道將會被取消，收費廣場行車線將會減少至4條，而現時慢線巴士專線安排保持不變，屆時會有指示牌，而一般駕駛者可以靠左那3條的行車線，按指示標誌前往目的地。

至於往香港方向亦有8條收費通道，包括自動繳費通和4條人手收費通道，收費廣場的行車線同樣會減少至4條，駕駛者只要按指示以安全車速駛入隧道便可，現有巴士線行車安排同樣維持不變。

另外，羅淑佩指進入紅隧的行車線部分會改劃成雙白線，請駕駛人士留意路上交通標誌。